Canlı yayında İstiklal Marşı'nı farklı okudu, stüdyo alkışlara boğuldu! Turgut Altınok'un o anları gündem oldu

Yerel seçim için son düzlüğe girildi, geriye 26 gün kaldı. Seçim döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri de Turgut Altınok. AK Parti'nin aday gösterdiği Altınok'un canlı yayında İstiklal Marşı'nı kısmen doğru okuması dikkatlerden kaçmadı. Altınok okurken bazı kelimeler değişti, bazılarının yerleri değişti, bazıları eklenirken bazıları ise çıkarıldı...

ALTINOK İSTİKLAL MARŞI'NI BÖYLE OKUDU

Mehmet Akif Ersoy'un HaberTürk ekranlarında sunduğu programda Altınok, İstiklal Marşı'nın altıncı kıtasını şöyle okudu:

Bastığın yerleri toprak deyip geçme, tanı atanı

Düşün altında binlerce kefensiz yatanı

Sen şehit oğlu şehitsin, alsan da dünyaları

Verme bu cennet vatanı

Altınok'un okumayı bitirdikten sonra stüdyodan alkışlar yükseldi, sosyal medyada da geniş yankı uyandı.

İstiklal Marşı'mızın altıncı kıtası şöyle:

“Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı,

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı,

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.”