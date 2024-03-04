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Canlı yayında İstiklal Marşı'nı farklı okudu, stüdyo alkışlara boğuldu! Turgut Altınok'un o anları gündem oldu

04.03.2024 07:33
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Belediye başkan adayları gerek meydanlarda gerekse televizyon ekranlarında vaatlerini anlatmayı sürdürüyor. Ankara için Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Mansur Yavaş'a rakip çıkan Turgut Altınok da dün akşam canlı yayındaydı. Programda Altınok'un İstiklal Marşı okuduğu anlar gündem oldu.

Canlı yayında İstiklal Marşı'nı farklı okudu, stüdyo alkışlara boğuldu! Turgut Altınok'un o anları gündem oldu

Yerel seçim için son düzlüğe girildi, geriye 26 gün kaldı. Seçim döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri de Turgut Altınok. AK Parti'nin aday gösterdiği Altınok'un canlı yayında İstiklal Marşı'nı kısmen doğru okuması dikkatlerden kaçmadı. Altınok okurken bazı kelimeler değişti, bazılarının yerleri değişti, bazıları eklenirken bazıları ise çıkarıldı...

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ALTINOK İSTİKLAL MARŞI'NI BÖYLE OKUDU

Mehmet Akif Ersoy'un HaberTürk ekranlarında sunduğu programda Altınok, İstiklal Marşı'nın altıncı kıtasını şöyle okudu:
Bastığın yerleri toprak deyip geçme, tanı atanı
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı
Sen şehit oğlu şehitsin, alsan da dünyaları
Verme bu cennet vatanı

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Altınok'un okumayı bitirdikten sonra stüdyodan alkışlar yükseldi, sosyal medyada da geniş yankı uyandı.

İstiklal Marşı'mızın altıncı kıtası şöyle:
“Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı,
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı,
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.”

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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