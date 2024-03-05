Canlı yayında kendini tutamayıp "Aman hocam, tepki çekersiniz" diye araya girdi! Hurşit Güneş: "CHP dışındaki muhalefet partileri garnitür zaten"

Tüm Türkiye sadece 25 gün sonra gerçekleşecek seçimi konuşuyor! Geçtiğimiz yılki mayıs seçimlerine birlikte katılan Millet İttifakı üyeleri dağıldı, önümüzdeki seçimlere çoğu noktada rakip olarak katılıyorlar. Türkiye siyasetinde CHP'den başka muhalefet olmadığını savunan Şirin Payzın'a destek çıkan Prof. Dr. Hurşit Güneş, diğer muhalefet partilerinin "garnitür" olduğunu öne sürüp sözü mayıs seçimlerine getirdi.

"TEK MUHALEFET CHP ZATEN" DİYE ARAYA GİRDİ

Çok konuşulacak yorum Halk TV canlı yayınında geldi. Güneş, "Muhalefeti şimdi değerlendirmenin zamanı değil, muhalefet kendince bir şeyler yapıyor. Seçimlerden sonra belki yeniden bir yapılanma olur" değerlendirmesinde bulundu. Şirin Payzın bu sırada "Muhalefet derken zaten CHP'yi kastedelim. Zaten muhalefet diye bir şey kalmadı" diyerek araya girdi.

"DİĞERLERİ GARNİTÜR" DİYEREK DESTEKLEDİ

Güneş de "Zaten muhalefet bir tek CHP. Türkiye'nin temel muhalefeti oldum olası CHP'dir. Diğerleri garnitürdür açıkçası" karşılığını verdi.

"AMAN HOCAM! TEPKİ ÇEKERSİNİZ"

Güneş'in bu sözünü duyan gazeteci Barış Terkoğlu şaşkınlığını gizleyemeyip "Aman, aman hocam, bu sözünüz çok tepki çeker" dedi. Güneş "Niye tepki çeksin? Ben bir siyasi partinin üyesiyim" yanıtını verince Terkoğlu "Garnitür tespitiniz biraz eleştiri sınırlarının ötesinde" dedi.

"GEÇEN SEÇİMDE ANA YEMEĞİN GARNİTÜRÜ OLDULAR"

Güneş ise "E yani garnitür olmadılar mı zaten? Son genel seçimlerde cumhurbaşkanı sayın Kılıçdaroğlu iken diğerleri ne durumdaydılar? Sofranın, ana yemeğin garnitürü oldular" diyerek yorumunu savunmaya devam etti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





