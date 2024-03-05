HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Canlı yayında kendini tutamayıp "Aman hocam, tepki çekersiniz" diye araya girdi! Hurşit Güneş: "CHP dışındaki muhalefet partileri garnitür zaten"

Canlı yayında kendini tutamayıp "Aman hocam, tepki çekersiniz" diye araya girdi! Hurşit Güneş: "CHP dışındaki muhalefet partileri garnitür zaten"

05.03.2024 08:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Canlı yayında Türkiye siyaseti hakkındaki 'garnitür' yorumu duyanları şaşkına çevirdi. CHP 24. Dönem Milletvekili Prof. Dr. Hurşit Güneş, Şirin Payzın'ın 'CHP' çıkışını çok konuşulacak bir şekilde savundu. Güneş'in sözlerini duyan stüdyo konukları da şaşkınlığını gizleyemedi.

Canlı yayında kendini tutamayıp "Aman hocam, tepki çekersiniz" diye araya girdi! Hurşit Güneş: "CHP dışındaki muhalefet partileri garnitür zaten"

Tüm Türkiye sadece 25 gün sonra gerçekleşecek seçimi konuşuyor! Geçtiğimiz yılki mayıs seçimlerine birlikte katılan Millet İttifakı üyeleri dağıldı, önümüzdeki seçimlere çoğu noktada rakip olarak katılıyorlar. Türkiye siyasetinde CHP'den başka muhalefet olmadığını savunan Şirin Payzın'a destek çıkan Prof. Dr. Hurşit Güneş, diğer muhalefet partilerinin "garnitür" olduğunu öne sürüp sözü mayıs seçimlerine getirdi.

3

"TEK MUHALEFET CHP ZATEN" DİYE ARAYA GİRDİ

Çok konuşulacak yorum Halk TV canlı yayınında geldi. Güneş, "Muhalefeti şimdi değerlendirmenin zamanı değil, muhalefet kendince bir şeyler yapıyor. Seçimlerden sonra belki yeniden bir yapılanma olur" değerlendirmesinde bulundu. Şirin Payzın bu sırada "Muhalefet derken zaten CHP'yi kastedelim. Zaten muhalefet diye bir şey kalmadı" diyerek araya girdi.

1

"DİĞERLERİ GARNİTÜR" DİYEREK DESTEKLEDİ

Güneş de "Zaten muhalefet bir tek CHP. Türkiye'nin temel muhalefeti oldum olası CHP'dir. Diğerleri garnitürdür açıkçası" karşılığını verdi.

"AMAN HOCAM! TEPKİ ÇEKERSİNİZ"

Güneş'in bu sözünü duyan gazeteci Barış Terkoğlu şaşkınlığını gizleyemeyip "Aman, aman hocam, bu sözünüz çok tepki çeker" dedi. Güneş "Niye tepki çeksin? Ben bir siyasi partinin üyesiyim" yanıtını verince Terkoğlu "Garnitür tespitiniz biraz eleştiri sınırlarının ötesinde" dedi.

2

"GEÇEN SEÇİMDE ANA YEMEĞİN GARNİTÜRÜ OLDULAR"

Güneş ise "E yani garnitür olmadılar mı zaten? Son genel seçimlerde cumhurbaşkanı sayın Kılıçdaroğlu iken diğerleri ne durumdaydılar? Sofranın, ana yemeğin garnitürü oldular" diyerek yorumunu savunmaya devam etti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
11 ilde NARKOÇELİK-4 için düğmeye basıldı11 ilde NARKOÇELİK-4 için düğmeye basıldı
Çatıdan düşmesi 35 yıldır tutmayan kalçasını iyileştirdiÇatıdan düşmesi 35 yıldır tutmayan kalçasını iyileştirdi
Ankara'da 2 terör örgütü için harekete geçildi!Ankara'da 2 terör örgütü için harekete geçildi!
Anahtar Kelimeler:
Halk TV Hurşit Güneş CHP Barış Terkoğlu garnitür şirin payzın
En Çok Okunan Haberler
"Adaylıktan çekilmem için makam aracı teklif edildi" demişti! Özgür Özel'den o isme sert tepki: 'Affetmiyorum, affetmeyeceğim'

"Adaylıktan çekilmem için makam aracı teklif edildi" demişti! Özgür Özel'den o isme sert tepki: 'Affetmiyorum, affetmeyeceğim'

Çanakkale'deki depremde bir kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'deki depremde bir kişi hayatını kaybetti

EFT oyununa Maliye'den inceleme

EFT oyununa Maliye'den inceleme

Ünlü ekonomist altın için kulis bilgisini paylaştı

Ünlü ekonomist altın için kulis bilgisini paylaştı

Karşıdan karşıya geçiyorlardı... 5 ölü!

Karşıdan karşıya geçiyorlardı... 5 ölü!

Deprem sonrası Esenyurt'ta oturan bir kişi evinin videosunu çekti: 'Kolonlar bu şekle geldi'

Deprem sonrası Esenyurt'ta oturan bir kişi evinin videosunu çekti: 'Kolonlar bu şekle geldi'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.