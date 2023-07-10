TEM'in İstanbul yönü saatlerdir kapalı! Canlı yayında korku dolu anlar, Habertürk ekibi son anda kurtuldu

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan yağış birçok ilde sele neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Bartın, Zonguldak ve Düzce'de sel yaşandı. Hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağış heyelanlara da yol açtı. Dün meydana gelen sel nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapandı.

SON ANDA KURTULDULAR

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki çalışmaları görüntüleyen Habertürk ekibi, canlı yayında tehlike atlattı. Otoyolda heyelanın oluştuğu bölgede suyun şiddeti bir anda arttı. O anları görüntüleyen ekipler, canlarını son anda kurtardı.

"ŞU ANDA BAYA BİR ŞİDDETLİ GELİYOR"

HabeTTürk muhabiri Buse Deviren Uludağ'ın canlı yayında "Şu anda orada zannediyorum su birikintisi vardı, o boşaldı. Şu anda baya bir şiddetli geliyor. Onur Onur geri gel" dediği anlar yer aldı.

YOLUN TRAFİĞE AÇILACAĞI SAAT BELLİ OLDU

Öte yandan TEM Otoyolu'nun Ankara-İstanbul yönünün saat 18.00'den itibaren trafiğe açılacağı belirtildi.



