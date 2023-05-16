Canlı yayında kulis bilgisini paylaştı! Kemal Kılıçdaroğlu, 2000 sonrası sigortalılarda emeklilikle ilgili harekete geçiyor

14 Mayıs seçimleri anketlerde birinci olarak gösterilen Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerisinde kaldı. Erdoğan yüzde 49,90, Kılıçdaroğlu yüzde 44,89 oy aldı. Seçimler ikinci tura kalırken Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur çalışmalarıyla ilgili olarak Sözcü TV'de dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 2000 SONRASI EMEKLİ OLAMAYANLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Yeniden Refah ve Sinan Oğan'ın seçim çalışmalarında 2000 sonrası işe girip emekli olmayan kişilere yönelik yaptığı açıklamalarla oylarını artırdığına, CHP'nin ise bunu atladığına dikkat çekildi. Kılıçdaroğlu'nun Emeklilikte Adalet Derneği Başkanı'nı aradığı ve mesaj attığı ifade edilerek "Sanırım, 13-14 gün içerisinde bu konularla ilgili bir şeyler duyacağız" ifadesi kullanıldı.

"MİLYONLARCA İNSANDAN BAHSEDİYORUZ"

Canlı yayındaki açıklamadan satır başları:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu nerelerde hata yaptık diyerek bir çalışma başlatmış benim anladığım kadarıyla. Emeklilikte Adalet Derneği diye bir şey var. Bu EYT'lilerden sonra, 2000'lilerden sonra emekli olamayan bir grup var. Onları telefonla aramış. Az önce Emeklilikte Adalet Derneği Başkanı mesaj attı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aradığını ve konuştuklarını belirterek 'Sesleri de dinlettirdik' dedi. Yeniden Refah da Sinan Oğan'da bu kitleye yönelik açıklama yaptılar. Çok yoğun bir kitleden, milyonlarca insandan bahsediyoruz. Sanırım, 13-14 gün içerisinde bu konularla ilgili bir şeyler duyacağız."



