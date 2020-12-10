HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan açıklama

Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan açıklama

10.12.2020 10:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı canlı yayında rahatsızlanan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, tedavi gördüğü hastaneden fotoğraf paylaşarak, mide kanaması geçirdiğini ve şu an sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, geçen salı günü CNN Türk canlı yayınında bir anda rahatsızlandı. Hemen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ceyhan, tetkikleri yapıldıktan sonra servise alındı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandıProf. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı

Prof. Dr. Ceyhan, Twitter hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Ceyhan, "Arayan, soran, ilgilenen ve dualarını esirgemeyen bütün dostlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir mide kanaması geçirdim şu anda çok iyiyim. Yakında görüşmek umuduyla" dedi.

Ceyhan, tedavi gördüğü hastanede çekilen fotoğrafını da paylaştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdiMaskesiz hayat ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Yer: Adana! Eşi ve çocukları terk etti, ablası da sokağa attıYer: Adana! Eşi ve çocukları terk etti, ablası da sokağa attı
Yeni genelgeye göre kargoların çalışma saatleri!Yeni genelgeye göre kargoların çalışma saatleri!

En Çok Okunan Haberler

Fransa'da skandal yasa tasarısı kabul edildi

Fransa'da skandal yasa tasarısı kabul edildi

Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! İşte setten ilk kareler

Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! İşte setten ilk kareler

5 farklı uzmandan altın yorumu!

5 farklı uzmandan altın yorumu!

Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Ateş Kara tarih verdi

Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Ateş Kara tarih verdi

Dini festival sırasında otelde seks yaparken yakalandılar!

Dini festival sırasında otelde seks yaparken yakalandılar!

Eski sevgilisi defalarca bıçakladı! Tek kelimeyle dehşet

Eski sevgilisi defalarca bıçakladı! Tek kelimeyle dehşet

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca paylaştı: İşte 8 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 8 Aralık koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Türk Tabipleri Birliğinden koronavirüs aşısı açıklaması

Türk Tabipleri Birliğinden koronavirüs aşısı açıklaması

Faizler sıfıra indirildi!

Faizler sıfıra indirildi!

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Diğer Haberler

Gören şaşkına dönüyor! Dev turna balığı yakalandı

Gören şaşkına dönüyor! Tam 1 metre 30 santim

KOSGEB güncel iş ilanları... KOSGEB 30 ilde personel alımı yapıyor! KOSGEB personel alımı başvuru şartları ve tarihleri!

KOSGEB 30 ilde personel alımı yapıyor!

Yer: Adana! Eşi ve çocukları terk etti, ablası da sokağa attı

Yer: Adana! Eşi ve çocukları terk etti, ablası da sokağa attı

Gençlik ve Spor Bakanı duyurdu! Kamuya 515 personel alınacak

Bakan duyurdu! Kamuya 515 personel alınacak

İSKİ su kesintisi 10 Aralık 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi sorgulama

10 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı tarih verip müjdeyi açıkladı: Su ücretsiz olacak

Belediye Başkanı tarih verip müjdeyi açıkladı: Su ücretsiz olacak

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.