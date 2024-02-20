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Canlı yayında sert sözler: "Sahibin kim?" Şaban Sevinç ile Cemal Canpolat birbirine girdi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
20.02.2024 06:31 | Son Güncelleme:
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CHP İstanbul Eski İl Başkanı Cemal Canpolat ve gazeteci Şaban Sevinç'in tartışması canlı yayına damga vurdu. İki isim de birbirleri hakkında çok sert ifadeler kullanırken; araya girmek zorunda kalan Gürkan Hacır, Cemal Canpolat'ı yayından alıp reklama gitti.

Canlı yayında sert sözler: "Sahibin kim?" Şaban Sevinç ile Cemal Canpolat birbirine girdi

TV100'deki Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına telefonla bağlanan CHP İstanbul Eski İl Başkanı Cemal Canpolat, Şaban Sevinç ile oldukça sert bir tartışma yaşadı. 31 Mart seçimlerinin konuşulduğu programda Canpolat; bir tasfiye hareketinin olduğunu ve bugünden itibaren de konuyu noktaladığını 31 marta kadar da konu hakkında konuşmayacağını dile getirdi.

SEÇİM SONRASI NE OLACAK?

Bu sırada kendisine soru yöneltmek için araya giren Şaban Sevinç ''31 mart sonrası ne olacak, seçim mi kaybedilecek, kurultaya mı çağıracaksınız?'' dedi.

Şaban Sevinç'in bu sorusuna kızan Canpolat, Sevinç'i kendisini tahrik etmekle suçlayarak bu tahriklere gelmeyeceğini ifade etti. Cemal Canpolat Şaban Sevinç'e yönelik şu ifadeleri kullanınca tansiyon yükseldi; 'Sen görevini yaptın Şaban. Artık yani sahibine karşı görevini yaptın. Şimdi biraz saygılı ol.''

SENİN SAHİBİN KİM?

Aynı sertlikte karşılık veren Şaban Sevinç ise; 'Sen de sahibine karşı görevini yapıyor musun' diyerek Canpolat'a; 'senin sahibin kim Cemal Canpolat?' diye sordu.

Araya girmek zorunda kalan Gürkan Hacır, Cemal Canpolat'ı yayından alıp reklama gitmek zorunda kaldı.

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Reklam sonrası yayın başladığındaysa moderatör Gürkan Hacır şu açıklamayı yaptı; ''Az önce Sayın Cemal Canpolat yayına bağlandığında tansiyon arttı ve Sayın Şaban Sevinç ile polemiğe girdiler. Gazeteci arkadaşımız Şaban Sevinç’e yönelik “Senin sahibin var” gibi ifadeleri kabul etmiyoruz. Hem yayıncılık ilkemiz gereği, hem tv100 kurumu olarak, hem de ben şahsen Gürkan Hacır olarak kabul etmediğimi beyan ediyorum''

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Anahtar Kelimeler:
Şaban Sevinç cemal canpolat
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