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Canlı yayındaki itirafıyla ağızları açık bırakmıştı! Türkiye'nin konuştuğu cinayetin arkasından TikTok çıktı

01.02.2023 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin gündemine oturan Mine Kocadağ cinayetinin perde arkası aralanmaya devam ediyor. Denizli'de yaşanan olayda, katil zanlısı Mithat Kocadağ, yaşadıkları yasak aşk tartışması ardından kayıplara karışan karısını öldürdüğünü aylar sonra canlı yayında itiraf etmişti. İkili arasında geçen tartışmanın Mine Kocadağ'ın sosyal medya platformu TikTok'ta paylaştığı videolarla başladığı ortaya çıktı.

Canlı yayındaki itirafıyla ağızları açık bırakmıştı! Türkiye'nin konuştuğu cinayetin arkasından TikTok çıktı

Karısı Mine Kocadağ'ı öldürdüğünü aylar sonra canlı yayında itiraf ettikten sonra tutuklanıp cezaevine konan Mithat Kocadağ'ın işlediği vahşetin arkasından TikTok tartışması olduğu ortaya çıktı. Öte yandan 6 aydır kayıp olan Mine Kocadağ’a ait olduğu iddia edilen cesetten alınan örneklerse DNA testi için İzmir'e gönderildi.

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TARTIŞMA SONRASI KAYIPLARA KARIŞTI

Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi’nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Mine Kocadağ, Ağustos ayında ortadan kaybolmuştu.

CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ

Kayıp başvurusu yapan ağabey Tayfun Koç'un, kardeşinin cinayete kurban gittiği iddiasıyla "Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme" programına müracaat etmesinin ardından koca Mithat Kocadağ, eşini öldürdüğünü itiraf etmişti.

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Eşinin 2 gün evde sakladığı cesedini çuvala koyup gömdüğü yeri tarif eden Mithat Kocadağ, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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TARTIŞMALAR TİKTOK'LA BAŞLADI

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaştığı videolar sebebiyle eşiyle tartıştığı ve kocasının kendisine ihanet etmekle suçladığı Mine Kocadağ'a ait olduğu ileri sürülen ceset, otopsi için morga kaldırıldı.

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Tanınmayacak halde olan cesetten alınan örnekler, DNA tespiti için İzmir'e gönderildi.

Aileden alınacak örneklerle yapılacak karşılaştırmanın ardından, cesedin Mine Kocadağ'a ait olup olmadığı belirlenecek.

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Cenazenin, DNA sonuçlarının kesinleşmesinin ardından toprağa verileceği ifade edildi.

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Eşini öldürdükten sonra çuvala koyup iş yerinin yanındaki araziye gömmüştü! İfadesi kan dondurdu... Eşini öldürdükten sonra çuvala koyup iş yerinin yanındaki araziye gömmüştü! İfadesi kan dondurdu...
Cinayeti canlı yayında itiraf etti! Cinayeti canlı yayında itiraf etti!

(İHA)

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