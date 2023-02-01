Canlı yayındaki itirafıyla ağızları açık bırakmıştı! Türkiye'nin konuştuğu cinayetin arkasından TikTok çıktı

Karısı Mine Kocadağ'ı öldürdüğünü aylar sonra canlı yayında itiraf ettikten sonra tutuklanıp cezaevine konan Mithat Kocadağ'ın işlediği vahşetin arkasından TikTok tartışması olduğu ortaya çıktı. Öte yandan 6 aydır kayıp olan Mine Kocadağ’a ait olduğu iddia edilen cesetten alınan örneklerse DNA testi için İzmir'e gönderildi.

TARTIŞMA SONRASI KAYIPLARA KARIŞTI

Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi’nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Mine Kocadağ, Ağustos ayında ortadan kaybolmuştu.

CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ

Kayıp başvurusu yapan ağabey Tayfun Koç'un, kardeşinin cinayete kurban gittiği iddiasıyla "Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme" programına müracaat etmesinin ardından koca Mithat Kocadağ, eşini öldürdüğünü itiraf etmişti.

Eşinin 2 gün evde sakladığı cesedini çuvala koyup gömdüğü yeri tarif eden Mithat Kocadağ, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TARTIŞMALAR TİKTOK'LA BAŞLADI

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaştığı videolar sebebiyle eşiyle tartıştığı ve kocasının kendisine ihanet etmekle suçladığı Mine Kocadağ'a ait olduğu ileri sürülen ceset, otopsi için morga kaldırıldı.

Tanınmayacak halde olan cesetten alınan örnekler, DNA tespiti için İzmir'e gönderildi.

Aileden alınacak örneklerle yapılacak karşılaştırmanın ardından, cesedin Mine Kocadağ'a ait olup olmadığı belirlenecek.

Cenazenin, DNA sonuçlarının kesinleşmesinin ardından toprağa verileceği ifade edildi.

(İHA)

