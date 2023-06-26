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Canlı yayını izleyen baba şok geçirmişti! Kızıyla sevgilisinin duşta olduğunu söylediğini duyunca... 7 yaşındaki çocuk için yeni gelişme

26.06.2023 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da eşinden boşanan P.Ş.'nin, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında, sevgilisiyle birlikte kızının duşta olduğuna dair sözleri ve görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında devlet koruması altına alınan 7 yaşındaki M.A.A.’nın velayeti, mahkemenin ara kararıyla babasına verildi.

Canlı yayını izleyen baba şok geçirmişti! Kızıyla sevgilisinin duşta olduğunu söylediğini duyunca... 7 yaşındaki çocuk için yeni gelişme

Antalya'da M.A. ve P.A. çifti bir süre önce boşanırken, kızları M.A.'nın velayeti annede kaldı. P.A., boşandıktan sonra kızlık soyadını kullanmaya başladı. M.A. görevi gereği Şırnak'a bağlı Beytüşşebap'tayken, Ramazan Bayramı'nda nişanlısı C.Ö.'den aldığı bilgi üzerine, eski eşinin bir sosyal medya platformunda canlı yayın yaptığını öğrendi. Canlı yayını izleyen ve kaydeden M.A., eski eşinin 7 yaşındaki kızını, internetten tanışıp, kiraladığı günlük apartta buluştuğu sevgilisiyle duşta yalnız bıraktığını, ardından çocuğunun yanında ikilinin birlikte alkol aldıklarını gördü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile CİMER'e şikayette bulunan baba M.A., avukatı Salih Sağlam aracılığıyla da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na P.Ş. ve O. isimli kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

BAKANLIK VE BARO DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Canlı yayın sırasında kaydedilen ve P.Ş.'nin sevgilisiyle alkol aldığı, sevgilisini soran arkadaşına kızıyla birlikte duşa girdiklerini söyleyerek, dışarıdan banyoyu gösterdiği anların yer aldığı görüntülerin de bulunduğu olaya ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Baba M.A.'nın suç duyurusu sonrasında hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem de Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi, şikayetçi olarak müdahil oldu.

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SAVCILIKTAN KORUMA KARARI

Şikayet üzerine nöbetçi savcılık kararıyla M.A.A., annesi P.Ş. ile birlikte yaşadığı anneannesinin evinden alınarak, Çocuk İzlem Merkezi'ne getirildi. Merkezde M.A.A.'nın uzman psikolog eşliğinde ifadesi alındı. İfade işleminin ardından savcılık, M.A.A.'nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde koruma altına alınması yönünde karar verdi. M.A.'nın avukatı Salih Sağlam tarafından M.A.A.'nın velayetinin anneden alınarak babaya verilmesi yönünde açılan davada mahkeme ara kararıyla, 7 yaşındaki kızın velayetinin baba M.A.'ya verilmesini kararlaştırdı.

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BAYRAMDAN İTİBAREN BABASININ YANINDA OLACAK

Geçen Ramazan Bayramı'nda yaşanan olay sonrası, M.A. ve yakınlarının hukuki mücadelesi neticesinde, bir süre devlet koruması altında tutulan küçük kız çocuğu, Kurban Bayramı'ndan itibaren babasının yanında olacak. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya çocuk Velayet

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