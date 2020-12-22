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  4. Cansız bedeni 18 gün sonra bulunmuştu! Minik Leyla cinayetinde flaş gelişme

Cansız bedeni 18 gün sonra bulunmuştu! Minik Leyla cinayetinde flaş gelişme

22.12.2020 20:26 | Son Güncelleme:
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Cansız bedeni 18 gün sonra bulunmuştu! Minik Leyla cinayetinde flaş gelişme

Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölü bulunmasına ilişkin davada ailenin avukatlığını yapan Erdoğan Tunç, yeniden görülecek davada otopsi tutanağı ile sonraki raporlar arasında açıklanmamış noktalar bulunması nedeniyle yeniden otopsi yapılması talebinde bulunacaklarını bildirdi.

Avukat Tunç, AA muhabirine, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nin, Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in öldürülmesine ilişkin yargılanan 7 sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği kararı bozduğunu ve müebbet hapse çarptırılan tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir'in de tahliyesinin kararlaştırıldığını anımsattı.

Soruşturmanın daha ciddi yürütülmesi ve faili meçhule dönüşmemesi gerektiğini ifade eden Tunç, şöyle konuştu:

"Fail ve failler bu sanıkların içerisinde, belki tanıkların içerisinde de olabilir. Belki de ismi dosyada hiç olmayan kişililerin de bu işin içerisinde parmağı olabilir. Yargılanan sanıkların üzerinde ciddi derecede şüphe var. Ancak şüpheye yer verilmeyecek şekilde hem kamuoyu vicdanını tatmin edecek hem de adil yargılanma hakkını ihlal etmeyecek şekilde bir süreç yürütmemiz gerekiyor."

Erdoğan Tunç, otopsi raporlarında bazı sıkıntıların söz konusu olduğunu belirterek, raporları karşılaştırdığında bazı şeylerin açıklanmadığını ve bunların netliğe kavuşturulması gerektiğini dile getirdi.

"TEKRARDAN OTOPSİ TALEBİNDE BULUNACAĞIZ"

Otopsi raporlarında eksik gördükleri hususların bulunduğunu aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Ölüm sebebinin belirlenmemesi her ne kadar kısmen kabul edilebilir olsa da ilk otopsi tutanağı ile sonraki raporlar arasında açıklanmamış bazı noktalar var. Bunların netleştirilmesi açısından biz mahkeme heyetinden tekrardan otopsi talebinde bulunacağız. Eksik gördüğümüz kısımların hepsini ayrıntılı bir şekilde mahkemeden talep edeceğiz. Dosyaya katkı sunabilecek gerek otopsi raporunda, gerekirse Leyla'nın mezarının tekrardan açılıp bütün delil ve verilerin yeniden masaya yatırılması, en ufak hiç bir detayın göz ardı edilmemesi, dosyaya büyük katkı sunacaktır."

Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan ve üst mahkemedeki değerlendirme sonucu tahliyesi kararlaştırılan Yusuf Aydemir'in avukatı Fatih Kaya ise gazetecilere, Leyla'nın cesedi bulunmadan önce bir kişinin sosyal medya hesabından, "Leyla kızımız dedesinin köyünde dere kenarında ölü olarak bulunmuştur" şeklinde bir paylaşım yaptığını belirtti.

Paylaşımı yapan kişinin tespit edilemediğini kaydeden Kaya, "Eğer soruşturma makamı o gün etkin bir araştırmayla köyde arama yaptırmış olsaydı, Leyla'nın cesedi bir evde bulunabilirdi. Bu bir ihtimaldir. Bu 'fail illa o köydendir' anlamına gelmesin. Bu şekilde yorumlamak da istemiyorum ama etkin bir soruşturma kapsamında bunun yapılmaması büyük bir hatadır." ifadesini kullandı.

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KÜÇÜK LEYLA'NIN CANSIZ BEDENİ 18 GÜN SONRA BULUNMUŞTU

Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Bu kapsamda ekiplerce bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köydeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı.

Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra köye 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan çocuğun cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti. (AA)

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