Cansız bedeni ilk kez görüldü! Nasrallah'ın cesedi yerin derinliklerinden vinçle çıkarıldı

Orta Doğu Hasan Nasrallah suikastıyla bir kez daha sarsıldı. Hizbullah'ın üst düzey komutanlarını birer birer hedef alan İsrail ordusu Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı da Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürdü. Nasrallah'ın cansız bedeni, vurulduğu binanın enkazından bugün çıkarıldı.

VÜCUDU TEK PARÇA HALİNDE ÇIKARILDI

Reuters'a konuşan kaynaklar, Nasrallah'ın cesedinin vurulduğu bölgeden çıkarıldığını ifade ederken vücudunun tek parça halinde olduğunu belirtti.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Hizbullah'ın tam olarak nasıl öldürüldüğü ve cenazesinin ne zaman kaldırılacağı belirtilmedi. İki kaynak, Nasrallah'ın vücudunda doğrudan bir yara olmadığını ve ölüm nedeninin 'patlamanın şiddetinden kaynaklanan künt travma' olduğunu aktardı.

İSRAİL’İN LÜBNAN’A ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 1052 KİŞİ ÖLDÜ

AA'nın aktardığına göre; Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1052 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.