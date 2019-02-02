Cansuyu Derneği, Mali'de 13 su kuyusu açtı

İSTANBUL (AA) - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, Afrika ülkelerinden Mali'de 13 su kuyusu hizmete açıldı.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, kurulduğu günden bu yana binlerce temiz su kuyusu açan dernek, kurak topraklara yeni su kuyularının da açılmasına devam ediyor.
Afrika ülkelerinden Mali'de insani yardım faaliyetlerini sürdüren dernek, başkent Bamako'ya 3 saat uzaklıkta olan Koulikoro bölgesinin kurak köylerinde 13 su kuyusu açarak, 6 bin ihtiyaç sahibine temiz su ulaştırdı.
Ayrıca, Segou'da da muhtaçlara 100 canlı hayvan dağıtımı yapan dernek, bölgedeki hayvancılığı geliştirip, muhtaçların ekonomik açıdan kalkınmasını ve günlük gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmesini amaçlıyor.
Dernek, hayırseverlerin bağışladığı adak, akika ve şükür kurbanlarını da keserek, etleri bölgedeki 6 bin muhtaç aileye dağıttı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Mesut Ceylan, "Su Kuyusu" projesiyle hem insanların temiz su ihtiyacını karşıladıklarını hem de kirli suyun sebep olduğu bulaşıcı hastalıkların önüne geçtiklerini belirtti.
Mali'deki yardım faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade eden Ceylan, hayırseverlerden destek beklediklerini kaydetti.
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