Canva nedir, nasıl kullanılır?

Dijital ortamda çeşitli tasarım ürünleri hazırlamayı mümkün kılan Canva aracı pratik bir arayüze sahip olmasıyla öne çıkar. Pek çok düzenleyici menüsü ile tasarımları kısa sürede ve teknik bilgiye sahip olmadan özelleştirmeyi mümkün kılan Canva hem çevrim içi ortamda hem de uygulama üzerinden kullanılabilir. Bu tasarım aracıyla öz geçmişten video ve sosyal medya gönderisine varan pek çok dijital tasarıma imza atılabilir. Dolayısıyla Canva giriş, kayıt, tasarım oluşturma ve kaydetme işlemleri üzerine bilgi verilmelidir.

Canva nedir?

Adını Türkçede tuval anlamına gelen İngilizce kökenli canvas sözcüğünden aldığı bilinen Canva programı, farklı alanlara yönelik dijital tasarımlar oluşturulmasını sağlar. Kişisel tasarımların dijital ortamda bulunan pratik araçlarla tamamlanmasını mümkün kılan Canva ile pek çok ürün ortaya çıkarılabilir. Bunlar arasında Canva CV, afiş, logo, video, sunum, belge, broşür tasarlama şablonları yer alır.

Gerek ücretsiz gerek ise ücretli şablonlar ile araçların kullanılabildiği Canva günümüzde 130 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahiptir. Söz edilen grafik tasarım aracının uygulama dosyaları da mevcut iken bu uygulamalar aşağıda sıralanan işletim sistemlerine sahip olan cihazlara yüklenip kullanılabilir:

Windows 10 ve üzeri

Mac OS

iOS

Android

Canva nasıl kullanılır?

Canva platformu aracılığıyla sıfırdan tasarım oluşturmak, farklı dijital tasarımlara yönelik olan şablonları incelemek, video veya resim dosyaları hazırlamak mümkündür. Pratik bir şekilde tasarım oluşturma imkanı sunan kolay anlaşılır arayüzü ile dikkat çeken Canva tasarım aracı çevrim içi ortamda kullanılabilir. Buna ek olarak Canva uygulamasının cihazlara indirilmesi ve kurulum işlemi tamamlandıktan sonra kullanılması da mümkündür. Bu bağlamda Canva tasarım aracını kullanma seçeneklerinin işlem adımları aşağıdaki başlıklarla anlaşılır kılınabilir.

Çevrim içi ortamda Canva aracını kullanma

İlk olarak Canva platformuna erişim sağlayan kişiler kaydol butonundan farklı hesap seçenekleriyle kullanıcı hesabı oluşturmalıdır. Ardından kullanıcı hesabına giriş yapılarak ana sayfadan ne tür bir tasarım oluşturulacağı seçilmelidir. Canva şablonlarından biri seçildikten sonra mevcut tasarım için açılan düzenleyici ekranına ulaşılır. Buradan tasarım, ögeler, metin kutusu, projeler, yüklemeler gibi çeşitli sekmeler yardımıyla tasarımın özelleştirilmesi mümkündür. Ardından sağ panelde yer alan paylaş butonundan tasarımın paylaşılması, cihaz sistemine indirilmesi veya sunu olarak aktarılması söz konusu olur.

Uygulama dosyasını indirerek Canva programını kullanma

Canva uygulamasını iOS, Mac OS, Windows ve Android işletim sistemine sahip olan cihazlara yüklemek mümkündür. Dolayısıyla “Canva bilgisayarda kullanılır mı?” diyenlere bu tasarım aracının laptop, masaüstü bilgisayar, telefon ve tablet gibi cihazlarda kullanılabildiği belirtilmelidir.

Bunun için Canva ana sayfasından uygulama indirme sekmesine geçiş yapılması gerekir. Daha sonra cihazın işletim sistemine göre uygulama dosyası indirilerek kurulum işlemi tamamlanmalıdır. Uygulamayı cihaza yükleyen kişiler giriş yaparken mevcut kullanıcı hesabına erişim sağlamayı ya da yeni bir profil oluşturmayı tercih edebilir.

Canva CV hazırlama aracı nedir?

Dijital ürünler tasarlamak isteyen bazı kişiler Canva’nın kullanım detaylarını araştırır. Canva giriş işlemini tamamlayarak hesabına ulaşan kişiler farklı ürünleri tasarlamaya başlayabilir. Bunlar arasında öne çıkan CV hazırlama seçeneği de kullanıcılara özgün, yenilikçi ve pratik adımlarla özelleştirilebilen bir dosya oluşturma imkanı tanır.

Canva ana sayfasında yer alan arama butonuna CV yazan kullanıcılar şablonlara erişim sağlayabilir. Bu şablonlar arasından ücretli veya ücretsiz olan herhangi birini seçen kullanıcılar Canva’nın düzenleyici ekranına erişim sağlayarak tasarımını özelleştirebilir. Ardından hazırlanan CV tasarımının paylaş butonundan indir yazısına tıklanıp PDF veya JPG gibi formatlarda cihaza yüklenmesi ya da direkt olarak paylaşılması mümkündür.