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'Çapa'nın gururu' sahte doktor Ayşe Özkiraz için kritik gün! Günlerce o ve skandalları konuşulmuştu... Ne söyleyeceği merak konusu

02.01.2023 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye günlerce 20 yaşındaki sahte doktor Ayşe Özkiraz'ı ve yaptıklarını konuşmuştu. Tıp fakültesinde dahi okumadan kendisini pratisyen hekim olarak tanıtıp sahte diplomayla görev yapan, defalarca kez ameliyatlara giren Özkiraz, yaptıkları anlaşılınca tutuklanmıştı. Özkiraz hakkında toplamda 13 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Kendisine gönderdiği 'Çapa'nın gururu' çelengiyle de çokça konuşulan sahte doktor yarın davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıkarılacak. İşte detaylar...

'Çapa'nın gururu' sahte doktor Ayşe Özkiraz için kritik gün! Günlerce o ve skandalları konuşulmuştu... Ne söyleyeceği merak konusu

Türkiye'nin günlerce konuştuğu ve skandallarıyla uzun süre gündemden düşmeyen sahte doktor Ayşe Özkiraz için yarın kritik gün. Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim'de tutuklandı. Tekirdağ T Tipi Cezaevi'ne konulan Özkiraz, avukatı aracılığıyla karara itirazda bulundu. Avukatının bir üst mahkeme olan Çerkezköy 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne tutukluluğa itirazı reddedildi. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Özkiraz ile ilgili soruşturmayı tamamladı. Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame, Çerkezköy 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede Özkiraz hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası istendi. Özkiraz'ın yargılanmasına yarın Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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EVİNDE SAHTE BELGELER VE DOKTOR KIYAFETLERİ BULUNMUŞTU

İddianamede, Ayşe Özkiraz hakkında Çerkezköy Devlet Hastanesi Başhekimliği'nin 17 Kasım'da suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek kendisini 'Ayşem Özkiraz' olarak tanıtıp, pratisyen hekim olduğunu Tıpta Uzmanlık Sınavı'na girerek 81 puan aldığını, çocuk cerrahisi dalında uzmanlık tercih edeceğini, bu sebeple kendisinden çocuk cerrahisi hakkında bilgi almak istediğini söylediği kaydedildi. İddianamede, tanık ifadelerine yer verilerek Ayşe Özkiraz'ın kendisini 'doktor' olarak tanıttığı belirtildi.

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Özkiraz'ın evinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte belgeler, kimlikler ile cerrahi elbiseler, doktor önlüğü, stereoskop, cerrahi makas, damar yolu enjeksiyonu ucu, neşter, cerrahi malzeme, İstanbul Üniversitesi öğrenci kimlik kartı, İstanbul Üniversitesi öğrenci kimlik kartı, 2 İstanbul Tıp Fakültesi intörn doktor kimlik kartı, İstanbul Tıp Fakültesi personel kimlik kartı, Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi personel kimlik kartı, Ankara Şehir Hastanesi personel kimlik kartı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Nefroloji Ana Bilim Dalı servisine ait kart, kan grubu kartı, 4 boş şekilde boyun yaka kart askısı, 1 Türk bayrağı desenli bandana, 1 mavi renkli bandana, 9 cerrahi eldiven, 1 anatomi ibareli fotokopi kitap, 1 solunum yetersizlikleri ibareli fotokopi kitap, infotus ibareli fotokopi kitap, anatomi 2 ibareli fotokopi kitap, kadın hastalıkları ve doğum ibareli fotokopi kitap, biyokimya ibareli kitap, 1 human anatomy ibareli kitap, 1 aile tıp ibareli ansiklopedi, Harrisons ibareli kitap ele geçirildi.

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"EVDE SORUN OLMASIN DİYE ÇAPA TIP FAKÜLTESİ'Nİ KAZANDIĞIMI SÖYLEDİM"

Ayşe Özkiraz, ifadesinde; 8 yıldır Çerkezköy ilçesinde ikamet ettiğini, liseyi Veliköy'de okuduğunu, ailesinin baskısından korktuğu için çevresine Çapa Tıp Fakültesi'ni kazandığını söylediğini, sınav sonuç belgesini görmek istediklerinde de gerçek sınav sonuç belgesi üzerinde telefonda oynama yaparak sahte belge hazırlayıp, gösterdiğini söyledi. Özkiraz, "Ortaokulu Çerkezköy 75'inci Yıl Ortaokulu'nda okudum. Liseyi Veliköy Meslek Lisesi'nde okudum ve 2021 yılında mezun oldum. Ben lisede öğrenciyken ailem tıp fakültesinde okumamı istiyordu. Bana güvenip yüksek puan alacağımı düşünüyorlardı. Liseden mezun olurken üniversite sınavına girdim ancak başarısız olduğum için tercih yapmadım. Ailemin güvenini sarsmamak için evde sorun olmasın diye anneme, üvey babama ve üvey kardeşlerime Çapa Tıp Fakültesi'ni kazandığımı söyledim. Ailem sınav sonuç belgesini görmek istediğinde de gerçek sınav sonuç belgem üzerinde telefonda oynama yaparak sahte bir sınav sonuç belgesi hazırlayıp aileme gösterdim" dedi.

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DEFALARCA FARKLI AMELİYATLARA KATILMIŞ! "İTİNAYLA KARACİĞERDEN KAZIYARAK APP ÇIKARILIR"

Kendisini 'doktor' olarak tanıttığını ve girdiği bazı ameliyatlardan sonra dikiş yaptığını söyleyen Ayşe Özkiraz'ın banka hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemede, üzerine atılı suçlara temas eden herhangi bir hesap hareketinin bulunmadı.

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Özkiraz'ın ve tanık C.K.'nin telefonundaki görüntüler üzerinde bilirkişi incelemesi yapıldığı belirtilen iddianamede, şöyle denildi:

"Şüphelinin sadece hasta muayene etmekle kalmayıp bizzat ameliyatlara katılarak hastalar üzerinde dikiş işlemi yaptığı tespit edildi. Alınan savunmasında da bu hususu ikrar ederek ameliyattan sonra hastalara dikiş attığını beyan ettiği, ayrıca yine şüphelinin telefonu üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi sonrasında tespit edilen görüntülerden anlaşılacağı üzere; şüphelinin birçok kez farklı branşların ameliyatlarına katıldığı, bu ameliyatların bir kısmının çocuk cerrahisi bölümü, bir kısmının ise kadın doğum hastalıkları bölümüne ait ameliyatlar olduğu, zira görüntüler üzerinde yapılan inceleme sonrası hazırlanan bilirkişi raporu içerisinde bulunan görüntüler tetkik edildiğinde; şüphelinin katılmış olduğu ameliyatlarda sezaryenle doğum ameliyatı, bizzat kendisinin 'itinayla karaciğerden kazıyarak app çıkarılır' şeklinde alıntı yaptığı apandisit ameliyatı, yine ameliyat masasında yatan hastanın başında tek başına dikiş yaptığına dair görüntüler, şüphelinin üzerinde resmi kurum yaka kartı olduğu halde Çerkezköy Devlet Hastanesi acil girişinde çekilen fotoğrafı, diğer hastane personellerince şüpheliye eldiven giydirilip dezenfektan yaptırılarak ameliyata hazırlandığına ilişkin görüntüler tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan soruşturma neticesinde şüphelinin ikametinde yapılan aramayla ele geçen kartlar üzerinde herhangi bir çip bulunmaması, şüphelinin adının Ayşe Özkiraz olmasına karşın kartlar üzerinde 'Ayşem Özkiraz' yazılı olması, şüphelinin Çerkezköy Devlet Hastanesi, İstanbul Üniversitesi olmadığının tespiti yönünde bu kurumlara yazılan müzekkerelere herhangi bir resmi görevinin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı'nda herhangi bir resmi sıfatla görevli olup olmadığı, öğrenci kartlarını kendisinin bastırdığını beyan ederek ikrarda bulunması sebebiyle ve öğrenci kaydı bulunmadığı yönünde cevaplar verilmesi ile şüphelinin savunmasında kartların sahte olarak düzenlendiğinin tespit edildi."

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"ÇAPA'NIN GURURU, SENİ SEVİYORUZ"

Türkiye'nin gündemine oturan sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın 21. yaşını hastanenin poliklinik odasında bazı doktor ve hemşirelerle kutladığı da ortaya çıkmıştı. 20 Ekim’deki doğum gününde dikkat çeken detay ise kendisini Çapa Tıp Fakültesinden mezun olarak tanıtan sahte doktorun, bir internet sitesi üzerinden sipariş vererek Çerkezköy’deki bir çiçekçiden Çerkezköy Devlet Hastanesine gönderdiği, "Çapa’nın gururu, seni seviyoruz. İyi ki doğdun doktor" yazılı çelenk olmuştu. (DHA/İHA)

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