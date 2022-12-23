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Sahte doktor Ayşe Özkiraz Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Cezaevinde bakın ne istemiş

23.12.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da yakalanan sahte doktor Ayşe Özkiraz Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Herkesi kandıran sahte doktorla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Çerkezköy'den sonraki hedefinin Ankara Şehir Hastanesi olduğu belirlenen Özkiraz'ın cezaevi yönetiminden kitap talebinde bulunarak tıp fakültesini kazanmak istediği ortaya çıktı.

Sahte doktor Ayşe Özkiraz Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Cezaevinde bakın ne istemiş

Çerkezköy Devlet Hastanesinde sahte doktorluk yaparken bir anda ülkenin gündemine oturan Ayşe Özkiraz ile ilgili Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığı soruşturmayı tamamladı. Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesine sunuldu. İddianamede, Özkiraz hakkında, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'Yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası istendi.

YENİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Ortaya çıkan yeni fotoğraflarda sahte doktor Özkiraz'ın ameliyatlarda yer aldığı ve ameliyata girmeden önce hastane personeli tarafından giydirildiği görüldü. Özkiraz’a hastanedeki personel tarafından doğum günü kutlaması düzenlendiği, boynunda yaka kartı ile hastane acili önünde gece nöbetlerine kaldığını ima eden fotoğraflar ortaya çıktı.

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BİR SONRAKİ HEDEFİ ANKARA ŞEHİR HASTANESİ ÇIKTI

Olaya ilişkin ortaya çıkan yeni bilgilere göre ise sahte doktorun Çerkezköy Devlet Hastanesinden sonraki durağı için planlar yaptığı anlaşıldı. Sahte doktor Özkiraz'ın bir sonraki hedefinin ise Ankara Şehir Hastanesi olduğu öğrenildi. Özkiraz'ın, gitmeyi planladığı Ankara Şehir Hastanesinde inandırıcılığını artırmak için, gitmeden önce Çerkezköy’de sahte kaşe, kimlik kartları yaptırdığı ve ameliyat başında video hazırlatmaya çalıştığı öğrenildi.

Sahte doktor skandalında yeni detaylar! Sahte doktor skandalında yeni detaylar!

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KİTAP İSTEDİ, HEDEFİ TIP FAKÜLTESİ

Öte yandan cezaevinde bulunan Özkiraz, cezaevi yönetiminden üniversite sınavlarına hazırlık için çeşitli kitaplar ve soru bankası kitapçığı talebinde bulundu. Ailesine de mektup yazan Özkiraz gerçekten tıp fakültesini kazanmak istediğini söyledi.


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