Captagon nedir? Captagon ne işe yarar?

Diret beyne etki eden ve sinir sistemi üzerinde değişiklikler yapan Captagon, İstanbul'da MDF'lere preslenmiş halde bulundu. Senetik bir uyuşturucu türü olan Captagon kullanıldığında kişinin kalp ritmi ve solunumu hızlanır, vücut ısısı artar ve kan basıncı yükselir. İşte detaylar...

CAPTAGON NEDİR?

Captagon piyasada kamyoncu ilacı, yolcu hapı, iştah kesici, gece kuşu gibi isimlerle anılır. Captagon fenetylline olan bir amfetamin türevidir. Bu etken madde amfetamin ve teofilinin birleştirilmesiyle elde edilir.

İlk olarak 1961'de Almanya'da teofilin maddesinin sinir sistemi üzerine etkileri araştırılırken keşfedildi. İlerleyen yıllarda Avrupa'da "Captagon" ismi ile yayılıp dikkat eksikliği, hiperaktivite, depresyon, narkolepsi, epilepsi hastalarına amfetamin ilaçlarına ek olarak Captagon reçete edilmeye başlandı. Kötüye kullanımı sebebiyle 1980'li yıllarda üretimi durduruldu.

Son zamanlarda Captagon'un yasa dışı kullanımı ve üretimi Orta Doğu ülkelerinde artış gösterdi. Bu hap, dikkat sürecini artırdığı için savaş olan bölgelerde kullanılıyor.

CAPTAGON ETKİLERİ

Captagon kullanan bir kişi ciğerlerinde genişleme hisseder, aşırı bir enerji ve iştahsızlık beraberinde gelir. Captagon kullanan kişilerde öfori, cesaret durumunu artırdığı için kişiler, düşünmeden ve korku hissi duymadan kendilerine ve çevrelerine zarar verebilir. Captagon sağlık sorunlarına yol açar ve bağımlılık yapar. Bu ilacı kullananların sosyal, biyolojik, psikolojik bütünlüğüne zarar verdiği ifade ediliyor. İlacın düzenli olarak kullanımında uzun süreli uyuşukluk, depresyon, uyku bozukluğu, kalp ve damar zehirlenmesi görülür.

Çok kullanımda depresyon, uzun süreli uyuşukluk, uyku bozukluğu, kalp ve damar zehirlenmesi görülür. Captagon üretiminde tespit edilen iki aşama vardır.

