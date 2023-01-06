Carl's Jr. çalışma saatleri nedir? Carl's Jr. saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Amerika’nın en büyük 3. hamburger zinciri olan Carl’s Jr. Türkiye’de ilk şubesini 2011 yılında İstanbul Cevahir AVM de açılmıştır. Kısa sürede ülkemizde her yaş kitlesi tarafından tercih edilerek en çok satış yapan AVM restoranı ödülünü almıştır. Günümüzde restoran zinciri 33 ülkede 10.000 şubesi ve binlerce çalışanı ile hizmet vermektedir. Gerek şubeleri üzerinden gerekse internet üzerinden sipariş alıp hizmet veren Car's Jr. mesai saatleri insanlar tarafından merak edilmektedir.

Carl’s Jr. saat kaçta açılıyor?

Türkiye’de Carl’s Jr. restoranları hamburger severlere haftanın her günü hizmet verir. Ayrıca online olarakta sipariş verebilme fırsatı sunar. Carl’s Jr. açılış ve kapanış saatleri şubenin bulunduğu lokasyona göre farklılık gösterebilir. Carl's Jr. mesai saatleri içerisinde kesintisiz hizmet sunar ve öğle tatili saatleri içerisinde de hizmete devam eder. Alışveriş merkezi içerisinde hizmet veren ve alışveriş merkezi dışında hizmet veren Carl’s Jr. çalışma saatleri birbiriyle benzerdir. Carl’s Jr. açılış saati 10.00 olarak belirlenmiştir. Konumunuza en yakın şubenin açılış saatini resmî web sitesine bakarak veya çağrı merkezi yoluyla iletişime geçebilirsiniz.

Carl's Jr. saat kaçta kapanıyor?

Carl's Jr. açılış ve kapanış saatleri bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Carl's Jr. kapanış saati genellikle 22.00'dır. Bu bağlamda sıkça sorulan "Carl's Jr. kaça kadar açık?" sorusuna 22.00 olarak yanıt verilebilir. Ancak AVM içerisinde yer alan Carl's Jr. mesai saatleri de AVM'yle benzerdir. AVM içerisinde bulunan Carl's Jr. mesai saatleri 21.00 itibarıyla biter. Carl's Jr. kapanış saati lokasyona göre farklılık gösterse de genellikle 21.00 ila 22.00 arasındadır.

Carl's Jr. hafta sonu açık mı?

Carl's Jr. çalışma saatleri içerisinde haftanın 7 günü kesintisiz bir şekilde müşterilere hizmet vermektedir. Carl's Jr. çalışma saatleri hafta içi ve hafta sonu günlerinde aynıdır ve herhangi bir aksi durum olmadığı takdirde değişiklik göstermez. Carl's Jr. cumartesi pazar çalışma saatleri içerisinde de hizmet sunması birçok müşterinin tercih etmesini artırmıştır. Carl's Jr. cumartesi pazar çalışma saatleri de yine AVM içerisinde olup olmamasına ve lokasyona göre farklılık gösterebilir. Genel olarak Carl's Jr. cumartesi pazar çalışma saatleri sabah 10.00 ila 22.00 arasındadır.



