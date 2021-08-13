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  4. Çarli’nin Cilvenaz’ı ile ilgili az bilinen detay! İşte ünlü oyuncu Çağlar Kondu'nun gerçek mesleği!

Çarli’nin Cilvenaz’ı ile ilgili az bilinen detay! İşte ünlü oyuncu Çağlar Kondu'nun gerçek mesleği!

13.08.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanlar tüm Türkiye’yi gülmekten kırıp geçiren ve pek çok ünlü ismin yer aldığı Çarli dizisi, hala unutulmayanlar listesindeki yerini koruyor. Dizinin Cilvenaz’ını oynayan Çağlar Kondu ise son haliyle şaşırttı.

Çarli’nin Cilvenaz’ı ile ilgili az bilinen detay! İşte ünlü oyuncu Çağlar Kondu'nun gerçek mesleği!

Türkiye Çağlar Kondu’yu Çarli dizisinin Cilvenaz’ı olarak tanımıştı. Kıvırcık ve turuncu saçlarıyla, sempatik tavırlarıyla dikkat çeken oyuncu, şimdilerde bambaşka bir meslek yapıyor. Oyunculuğu bırakarak kariyerine farklı bir şekilde yön veren Kondu, son haliyle de görenleri şaşırttı. İşte Çarli’nin Cilvenaz’ının son hali…

ÇARLİ’NİN CİLVENAZ’I SON HALİYLE ŞAŞIRTTI

90'lı yıllarda evcil maymun Çarli'nin maceralarını anlatan dizide bulunan 'Cilvenaz' karakterini canlandıran Çağlar Kondu şimdi ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Son haliyle herkesi şaşırtarak “güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş” dedirten Çağlar Hanım, şimdilerde oldukça sakin bir hayat sürüyor. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Kondu, kariyerine asıl mesleği olan veteriner olarak devam ediyor. İşte Çağlar Kondu’nun son hali…

Çarli’nin Cilvenaz’ı Çağlar Kondu ile ilgili bilinmeyen detay

OYUNCULUĞU BIRAKIP ASIL MESLEĞİNE DEVAM EDİYOR

1976 yılında Ankara'da dünyaya gelen Kondu, ekranlara 1999'da yayınlanan Çarli dizisiyle 'Merhaba' dedi ancak Kondu aslında veteriner. İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi mezunu olan Kondu, en son 2005 yılında Aşk Oyunu isimli diziyle ekranlarda boy göstermişti. İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi mezunu olan Kondu, en son 2005 yılında Aşk Oyunu isimli diziyle ekranlarda boy göstermişti.
Çarli’nin Cilvenaz’ı Çağlar Kondu ile ilgili bilinmeyen detay

Bir veteriner kliniği kuran Çağlar Kondu Türkiye'nin önde gelen veteriner hekimleri arasında gösteriliyor. Çağlar Kondu ortaokul ve lise eğitimini Lycee Charles de Gaulle Fransız lisesi ve Barnstable High School (Boston, ABD.)'da tamamladı. Küçük yaşlarda hayvanlara olan büyük sevgisi Çağlar Kondu'yu ABD dönüşünde İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine sürükledi ve 1995'te başladığı yüksek eğitimi sırasında farklı bir kariyer fırsatı da önüne çıktı.
Çarli’nin Cilvenaz’ı Çağlar Kondu ile ilgili bilinmeyen detay

Dizide ilk büyük çıkışını yapan İlker Aksum'la birlikte kamera karşısına geçen Çağlar Kondu'nun canlandırdığı Cilvenaz karakteriyle, Aksum'un canlandırdığı Afakan karakteri arasındaki komik ilişki büyük ilgi görmüştü. Oyunculuk kariyerini burada noktalayan Çağlar Kondu 2006 yılına kadar çeşitli hastane ve kliniklerde görev aldı.

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