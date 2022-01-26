Çarpıcı rapor! Facebook'un Diem (Libra) hayali suya düştü: Kripto para projesi muhtemelen sona eriyor

Kripto paraya olan ilgi her geçen gün artarken, ABD'li sosyal medya devi Facebook'un da bu konuda attığı adımlar dikkat çekmişti. Kripto para hayali bulunan ve ilk adımlarını 2019 yılında Libra adını verdiği proje ile atan Facebook, daha sonra Libra'nın adını Diem olarak değiştirmişti. Ancak daha önce Libra olarak bilinen Facebook destekli kripto para biriminin sonu geliyor gibi görünüyor.

DİEM, VARLIK SATIŞINI DEĞERLENDİRİYOR

Bloomberg'in raporuna göre dijital token'ı yönetmek için kurulan Diem Association, girişime karşı çıkan düzenleyicilerin direnişi ile karşılaştıktan sonra varlıklarının satışını araştırıyor. Rapora bakılırsa Diem, fikri mülkiyet haklarını en iyi nasıl satabileceği, teknolojiyi geliştiren mühendislere yeni bir yer bulmak için yatırım bankacıları ile görüşüyor.

Diem gerçekten varlıklarını satıyorsa, bu, kripto para biriminin bir geleceği olmadığının göstergesi olabilir.

DİEM'İ DEĞİL BAŞKA BİR COİN'İ SEÇTİ

Diem için birkaç "sona erme" işareti var. Örneğin, artık kendisine Meta adını veren Facebook, yakın zamanda Diem için geliştirdiği dijital cüzdanı, Paxos'tan başka bir stabilcoin ile piyasaya sürmüştü. Libra'yı öneren ve Meta'nın dijital cüzdanını yöneten David Marcus ise projenin arkasındaki kurucu ekibin çoğunun gitmesi sonrası geçen yıl şirketten ayrılmıştı.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.

