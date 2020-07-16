HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Çarpıntı: Neden olur, nasıl geçer?

Çarpıntı: Neden olur, nasıl geçer?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.06.2020 10:26 | Son Güncelleme

Çarpıntı, kalpte ortaya çıkan herhangi bir problemin sonucu olarak görülebilir. Kalbin taşıdığı hayati önem sebebiyle, kalple alakalı ortaya çıkan bir sorun ya da kalpte yaşanan bir hastalık genellikle endişe vericidir. Normal şartlar altında kalbin kan pompalarken yaptığı kasılıp gevşeme hareketinin hissedilmiyor olması gerekir. Fakat bazı durumlarda, örneğin; kalbin kısa süre içerisinde fazla kan pompalaması gereken zamanlarda kalp atışı sert bir şekilde göğüste hissedilir.

Çarpıntı: Neden olur, nasıl geçer?

Koşarken hızlı atan kalp, dinlenildiğinde normale döner. Bazı kişiler ise kalbin şiddetli atışını normal olmayan bir şekilde hissederler. Üstelik bu kalp atışlarının ritimsiz olması, kişilerin ciddi bir sağlık problemiyle karşı karşıya oldukları konusunda endişelenmeleri için yeter de artar bile. Çarpıntı, hayatı oldukça zorlaştıran bir sorun halini alabileceği için kalp çarpıntısı için ne yapmalı, ne yapmamalı konusunda detaylı bilgi sahibi olunması gerekiyor.

Çarpıntı Nedir?

Kalbin asıl amacı, yaşamsal faaliyetlerin gerçekleşebilmesi için gerekli olan oksijeni kan yoluyla bütün organlara yaymaktır. Kalbin her atışında vücuda kan pompalanır ve bu işlem belirli bir ritim içerisinde gerçekleşir. Ancak vücuttaki organların daha fazla oksijene ihtiyaç duyduğu anlarda kalp daha hızlı atmaya başlar. Birçok etkenin tetiklediği bazı durumlarda ise kalp ritmi dışarıdan hissedilecek kadar şiddetli olur ve rahatsızlık verici boyutlara ulaşır. Bu genellikle normal bir durumdur ancak bazı durumlarda hastalıkların sinyali olabilir.

Çarpıntıya neden olan durumların geniş bir listesi oluşturulabilir. Örneğin; psikolojik sebeplerden kaynaklanıyor olabilir. Bu konuda psikolojik çarpıntı nasıl geçer sorusunun cevabına ulaşabilmek için de çarpıntıya sebep olan etkenin doğru bir şekilde saptanması gerekir. Yine de hangi sebeple olursa olsun çarpıntıların normalin üzerinde boyutlara ulaşarak rahatsızlık vermesi ve dönem dönem tekrar etmesi mutlaka uzman bir doktora danışma gereksinimini ortaya çıkarır.

Çarpıntı genel olarak göğüste hissedilen düzensiz ya da tekleme şeklindeki kalp atışlarıyla kendini gösterir. Buna ek olarak göz kararması, terleme, baş dönmesi, göğüs bölgesinde ağrı veya sıkışma gibi belirtilerin de yaşanması muhtemeldir. Nadiren de olsa kalp çarpıntısı nefes darlığı sorununu ortaya çıkarabilir. Bahsi geçen durumların bir ya da birkaçına rastlandığı takdirde yaşanan bu belirtiler göz ardı edilmemelidir.

Çarpıntı Neden Olur?

1. Kalp rahatsızlıkları

iStock-1169662101

Çarpıntıya neden olabilecek psikolojik ve fizyolojik birçok etken vardır. Ancak çarpıntı yaşandığında ilk olarak kalpte bir sorun olup olmadığından şüphe edilmelidir. Zira kalple ilgili bir hastalığın etkisiyle çarpıntı problemi yaşanıyorsa bu durum ciddiye alınmalıdır.

2. Alkol ve sigara tüketimi

iStock-597656946

Sigara ve benzeri tütün ürünlerinin tüketimi kalp sağlığına birçok açıdan zarar vermektedir. Aynı şekilde kalp atış hızını da etkileyen tütün ürünlerinin uzun yıllar kullanımı ilerleyen yaşlarda önüne geçilemez problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Çarpıntı da bu problemlerden biridir. Tütün ürünleri kadar olmasa da alkol tüketimi de aşırı miktarlara ulaştığında kalpte benzer sorunların görülmesi muhtemeldir.

3. Yoğun stres

yorgun

Kalp atışının rahatsız edici bir biçimde göğüste hissedildiği andaki psikolojik durum bu sorunun ana etkeni olabilir. Yoğun bir şekilde hissedilen stres, korku, endişe, mutluluk ya da üzüntü gibi hisler sadece psikolojiyi değil, dolaylı yoldan vücudun fiziksel işleyişini de bozabilir. Günlük yaşantıda memnun olunmayan durumlar, işle ilgili problemlerin can sıkıcı boyutlara ulaşması, yoğun çalışma temposu strese zemin hazırlayan faktörlerdir. Mümkün olduğunca uzak durulması gerekir.

4. Kafein tüketimi

Gün içerisinde fazla miktarda kafein tüketmek kalp ritmini olumsuz olarak etkiler. Bu sebeple fazla miktarda kafein içeren kahve, çay, kola gibi içeceklerin tüketimi olabildiğince kısıtlanmalıdır.

5. İlaç kullanımı

ilac

Depresyon, diyet gibi durumlar için düzenli olarak kullanılan bir ilacın kalp ritmini etkileme ihtimali bulunur. Ayrıca kansızlık ve tiroid gibi sorunlar da kalp atışının hızlanmasına neden olabilir. Bu nedenle kalple ilgili bir problem yaşamamak için mutlaka kullanılan ilacın yan etkileri hakkında detaylı bir bilgi sahibi olunması gerekir.

Çarpıntı Nasıl Geçer?

1. İlaç tedavisi

Kalp ritmindeki bozukluk sebebiyle yaşanan çarpıntı sorununun zamansız bir şekilde kendisini rahatsız etmesinden yakınan hastaların, öncelikle çarpıntısının ana kaynağının tespit edilmesi gerekir. Bu tespit için uygulanan teşhis yöntemlerinin başında ise EKG gelir. Gerekli görüldüğü takdirde çeşitli tahliller de yapılabilir. EKG, bir monitör aracılığıyla kalp hareketlerinin 24 saat kaydedilmesi temeline dayanan bir yöntemdir. Bu şekilde ilk olarak hangi durumun kalp ritmini etkilediği tespit edilir. Tespitin ardından çarpıntının kaynağına göre bir tedavi şekli belirlenir. Doktor bu noktada gerekli gördüğü takdirde tedavi şeklini ilaç tedavisi olarak şekillendirebilir.

2. Stressiz yaşam

Kalp çarpıntılarından kurtulmak için yapılabilecek birtakım şeyler mevcut. Öncelikle kalp atışlarının şiddetli bir biçimde hissedilmesinin ardından panik yapıp korkuya kapılmamak gerekiyor. Böyle bir durumda göğüsteki rahatsızlık hissinin geçmesi için gevşemeye çalışılmalı. Bunun için nefes egzersizleri işe yarabilir. Ayrıca soğuk bir içecek içmek ya da soğuk su ile elleri ve yüzü yıkamak rahatlamaya yardımcı olur. Sergilenen bu davranışlara rağmen kalp ritmi yavaşlamamış, çarpıntılar rahatsızlık vermeye devam ediyorsa mutlaka bu durumdan doktor haberdar edilmelidir. Son olarak, yoğun stresten uzak durmak bu sorunun önüne geçebilmek için önemli bir adımdır.

3. Dengeli beslenme

sebze

Sigara ve tütün ürünlerinin yer almadığı bir hayat düzeni oluşturulmalıdır. Tabii aynı tavsiye alkol için de geçerli. Aynı zamanda aşırı kilo ve hareketsiz bir hayat kalbin performansına etkileyerek bu tür sorunlara yol açabilir. Buna karşı hafif egzersizlerle birlikte sürekli dinç kalmaya çalışmak, sağlıklı bir beslenme düzenini benimsemek önemlidir. Kalp çarpıntısı mide bulantısına da sebep olabileceği için riskli dönemlerde tüketilen besinlere dikkat edilmelidir.

4. Bitkisel tedavi

Kalp çarpıntısına ne iyi gelir sorusuna başka bir cevap olarak bitkisel tedavi yöntemlerinden bahsedilebilir. Bu yöntemlerden bazıları şunlardır.

  • Lebak ismiyle bilinen ağacın yapraklarını suda kaynatın. Rahatsız hissettiğiniz bir anda yapraklar kaynarken meydana gelen buharı yüzünüze tutup koklayarak sorununuzu giderebilirsiniz.
  • Çarpıntı ataklarının yaşandığı esnada ufak bir parça tarçın çubuğunu çiğnemek rahatlamaya yardımcı olur.
  • Bir diğer faydalı bitkisel yöntem ise ballıbaba bitkisinin kaynatılmasıdır. Ballıbaba bitkisini bir süre suda kaynattıktan sonra yemek esnasında bir fincan kadar tüketebilirsiniz.
  • Yemeklerden sonra merkep turuncu olarak bilinen ağacın ekşi meyvelerinden azar azar tüketin. Bu meyveler kalp atışlarının rahatsız edici etkisinin geçmesine yardımcı olacaktır.

Bu yöntemlerin kontrollü olarak tüketimi eğer ilgili besinlere yönelik bir alerji ya da kısıtlama durumunuz yoksa rahatsızlığınızı azaltmada oldukça etkili olur.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Bağışıklık sistemi yaz mevsiminde daha güçlü!Bağışıklık sistemi yaz mevsiminde daha güçlü!
Yılın otomobili seçilmişti! İşte fiyatı ve özellikleriYılın otomobili seçilmişti! İşte fiyatı ve özellikleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Perinçek'ten olay yaratan iddia:15 Temmuz gecesi SMS gönderildi

Perinçek'ten olay yaratan iddia:15 Temmuz gecesi SMS gönderildi

Teknoloji CEO'su başı ve uzuvları kesilmiş halde bulundu

Teknoloji CEO'su başı ve uzuvları kesilmiş halde bulundu

Zorla bildiri okutmuşlardı! 'Sağlığım gitti!'

Zorla bildiri okutmuşlardı! 'Sağlığım gitti!'

Acun'la olan projelerini açıkladı! 'Nisa ile yaşadıklarımız...'

Acun'la olan projelerini açıkladı! 'Nisa ile yaşadıklarımız...'

Sağlık Bakanlığı son verileri yayınladı! İki bölge alarm veriyor

Sağlık Bakanlığı son verileri yayınladı! İki bölge alarm veriyor

Kimlikleri belli oldu! Birçok ile şehit ateşi düştü

Kimlikleri belli oldu! Birçok ile şehit ateşi düştü

İlginizi Çekebilir

Lens kullananlar dikkat! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...

Lens kullananlar dikkat! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...

Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız nedeni bu olabilir

Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız nedeni bu olabilir

Kadınlar, orgazm için ideal penis boyunu açıkladı

Kadınlar, orgazm için ideal penis boyunu açıkladı

2020 Temmuz ayı hacamat takvimi

2020 Temmuz ayı hacamat takvimi

Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaz mevsiminin en güzel hediyesi D vitamini

Bağışıklık sistemi yaz mevsiminde daha güçlü!

Uzun süreli koşanlarda kıkırdak hasarı daha fazla mı yaşanıyor?

Spor yapanlar dikkat! Bunu yaşıyorsanız...

Maske takarken cildinizi koruyun

Maske takarken cildinizi koruyun

Geceleri mide ağrısı ile uyanıyordu! Böyle kurtuldu

Geceleri mide ağrısı ile uyanıyordu! Böyle kurtuldu

Siğilden kurtulmak meğer çok kolaymış! Ponza taşı ve dondurma tedavisi ile...

Siğilden kurtulmak meğer çok kolaymış!

Siğilden kurtulmak meğer çok kolaymış! Ponza taşı ve dondurma tedavisi ile...

Siğilden kurtulmak meğer çok kolaymış! Ponza taşı ve dondurma tedavisi ile...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.