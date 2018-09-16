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Çatak Çayı'nda rafting keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 16:36 | Son Güncelleme

Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan, Çatak Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Osman Doğramacı ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Çatak Çayı'ndaki parkurda rafting yaptı - Aslan: - "Van'ımızın kötü şeylerle ve terörle anılmasından ziyade böyle güzel ulusal organizasyonlarla anılması gerçekten arzu ettiğimiz bir durum"

Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan, Çatak Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Çatak Çayı'nda rafting yaptı.

"Türkiye Rafting Şampiyonası" dolayısıyla kentte bulunan Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı, Aslan ve beraberindekilere Çatak Çayı kıyısında şampiyona hakkında brifing verdi.

Bilgilendirmenin ardından Aslan, Doğramacı ve İnanç, Rafting İl Temsilcisi ve rafting antrenörü Süleyman Bayat eşliğinde rafting yaptı. Etkinlikte keyifli anlar yaşayan Aslan ve beraberindekiler, parkuru yarım saatte tamamladı.

Vali Yardımcısı Aslan, raftingin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Rafting Şampiyonası'nın Çatak'ta düzenlenmesine katkısı olan Vali Murat Zorluoğlu, eski Çatak Kaymakamı Hacı Asım Akgül'e teşekkür etti.

Van'ın kötü şeyler ve terörle anılmasından ziyade böyle güzel ulusal organizasyonlarla hatırlanmasının arzu ettikleri bir durum olduğunu vurgulayan Aslan, "Bu, çoğu şeyin önüne geçecek, Van'ımızın Türkiye'de gündem olması ve turistlerin ilgisini çekme hususunda önem arz edecektir. Bütün halkımızı, tüm Türkiye'yi özelikle nisan, mayıs ayında başlayan rafting sporunu yapmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Çatak Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, rafting heyecanını birçok kişinin ilk defa yaşadığını belirtti.

Bu heyecanı sadece buraya gelen sporcuların değil, Çataklıların ve gelen misafirlerin de yaşaması gerektiğini ifade eden Aslan, şunları kaydetti:

"Çatak'ın bu Türkiye şampiyonasındaki ilk deneyimi oldu. İnşallah bundan sonra da devam eder. Bundan sonraki yıllarda farklı organizasyonlarla Çatak kendini rafting ve doğa sporlarıyla her alanda duyurur. Türkiye'nin şirin bir ilçesi herkesi buraya davet ediyoruz. Biz bu heyecanı yaşadık herkesin yaşamasını istiyoruz."

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç da Türkiye'nin en uzun parkurlarından birine sahip Çatak'ta, Türkiye Rafting Şampiyonası'nın düzenlenmesinin avantaj sağladığını söyledi.

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