Çatak'ta rafting heyecanı

NECAT HAZAR - Van'ın, doğası, ceviz bahçeleri, balı ve alabalık tesisleriyle ünlü Çatak ilçesi, bölgede huzur ve güvenin sağlanmasıyla 12-16 Eylül'de Türkiye Rafting Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı terör operasyonlarıyla huzurun sağlandığı ve İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirmenin ardından çehresi her geçen gün değişen Çatak, Türkiye'nin en uzun parkurlarından birine sahip olması dolayısıyla raftingcilerin de ilgi odağa haline geldi. Doğası, ceviz bahçeleri, balı ve alabalık tesisleriyle ünlü ilçede 12-16 Eylül'de Türkiye Rafting Şampiyonası'nın üçüncü ayağı gerçekleştirilecek. - "Doğa turizmini yaygınlaştırmak istiyoruz" Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden terör olaylarıyla anılan ilçenin artık sanat, spor ve doğal güzelliklerle gündeme geldiğini söyledi. Çatak'ın güzelliklerini bütün Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak istediklerini belirten Akgül, herkesi ilçede düzenlenecek şampiyonaya davet etti.

Türkiye Rafting Şampiyonası'nın Çatak'ta gerçekleştirilecek olmasının tanıtıma katkı sağlayacağını vurgulayan Akgül, "Şampiyonaya biz de en az 10 takımla katılacağız. Çatak Belediye Spor'u kurduk ve şu an 200'e yakın lisanslı sporcumuz var." dedi. Akgül, Çatak Çayı'nın derin vadiler arasından ve ilçe merkezinden geçtiğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Bu tür organizasyonlarla ilçeyi tanıtmak, doğa turizmini yaygınlaştırmak istiyoruz. Ülkemizin her köşesi cennet. Çatak o cennet köşelerden bir tanesi. İnşallah artık terörle değil bu tür güzelliklerle anılacağız. Türkiye'deki en uzun parkurlardan biri olan ve Gürpınar ilçesinde doğan Çatak Çayı, Siirt'e bağlı Pervari'ye kadar ulaşıyor. Her parkurun kendine göre farklı özellikleri var. Özellikle çok profesyonel olanlar için derin kanyonlar bulunuyor. Çatak-Pervari arasında çok heyecanlı rafting yarışları oluyor. Yine özellikle karın erimesiyle mart ve nisan aylarında rafting severler için macera dolu yarış imkanı doğuyor." - "Şampiyonaya 13 ilden 300 sporcu katılacak"