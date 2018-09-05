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Çatak'ta rafting heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 11:21 | Son Güncelleme

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla huzurun sağlandığı Van'ın Çatak ilçesinde 12-16 Eylül'de Türkiye Rafting Şampiyonası'nın üçüncü ayağı yapılacak - Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül: - "Bu tür organizasyonlarla ilçeyi tanıtmak, doğa turizmini yaygınlaştırmak istiyoruz. Ülkemizin her köşesi cennet. Çatak o cennet köşelerden bir tanesi. İnşallah artık terörle değil, bu tür güzelliklerle anılacağız"

NECAT HAZAR - Van'ın, doğası, ceviz bahçeleri, balı ve alabalık tesisleriyle ünlü Çatak ilçesi, bölgede huzur ve güvenin sağlanmasıyla 12-16 Eylül'de Türkiye Rafting Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı terör operasyonlarıyla huzurun sağlandığı ve İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirmenin ardından çehresi her geçen gün değişen Çatak, Türkiye'nin en uzun parkurlarından birine sahip olması dolayısıyla raftingcilerin de ilgi odağa haline geldi.

Doğası, ceviz bahçeleri, balı ve alabalık tesisleriyle ünlü ilçede 12-16 Eylül'de Türkiye Rafting Şampiyonası'nın üçüncü ayağı gerçekleştirilecek.

- "Doğa turizmini yaygınlaştırmak istiyoruz"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden terör olaylarıyla anılan ilçenin artık sanat, spor ve doğal güzelliklerle gündeme geldiğini söyledi.

Çatak'ın güzelliklerini bütün Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak istediklerini belirten Akgül, herkesi ilçede düzenlenecek şampiyonaya davet etti.

Türkiye Rafting Şampiyonası'nın Çatak'ta gerçekleştirilecek olmasının tanıtıma katkı sağlayacağını vurgulayan Akgül, "Şampiyonaya biz de en az 10 takımla katılacağız. Çatak Belediye Spor'u kurduk ve şu an 200'e yakın lisanslı sporcumuz var." dedi.

Akgül, Çatak Çayı'nın derin vadiler arasından ve ilçe merkezinden geçtiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu tür organizasyonlarla ilçeyi tanıtmak, doğa turizmini yaygınlaştırmak istiyoruz. Ülkemizin her köşesi cennet. Çatak o cennet köşelerden bir tanesi. İnşallah artık terörle değil bu tür güzelliklerle anılacağız. Türkiye'deki en uzun parkurlardan biri olan ve Gürpınar ilçesinde doğan Çatak Çayı, Siirt'e bağlı Pervari'ye kadar ulaşıyor. Her parkurun kendine göre farklı özellikleri var. Özellikle çok profesyonel olanlar için derin kanyonlar bulunuyor. Çatak-Pervari arasında çok heyecanlı rafting yarışları oluyor. Yine özellikle karın erimesiyle mart ve nisan aylarında rafting severler için macera dolu yarış imkanı doğuyor."

- "Şampiyonaya 13 ilden 300 sporcu katılacak"

Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeriyle ilgili insanların ön yargılı olmamalarını isteyen Akgül, şunları kaydetti:

"İnsanlar gelip görmedikleri, birtakım terör haberleriyle değerlendirdikleri için ön yargı oluşuyor. Ama buralara gelip, görüp yaşadıktan sonra o ön yargıları kırılıyor. Biz bunu kamu görevlilerinde gözlemliyoruz. Özelikle buraya atanan memurlar önce korkarak geliyorlar. Gelip kaldıktan sonra giderken bu kez ağlıyorlar. Buranın halkının misafirperverliği olsun doğal güzellikleri olsun, insanlar bunları görünce ön yargılar kırılmış oluyor."

Çatak Belediye Spor Rafting Antrenörü ve Rafting İl Temsilcisi Süleyman Bayat ise ilçede düzenlenecek şampiyonaya 13 ilden yaklaşık 300 sporcunun katılacağını anlattı.

İlçede eskiden terör yüzünden bu tür organizasyonların düzenlenemediğini dile getiren Bayat, "Tüm Türkiye'den insanları bu organizasyona davet ediyoruz. Artık ilçemizin kötü anılmasını istemiyoruz. Doğasıyla, sporuyla ve kültürüyle anılsın. Çocuklarımızın körelmesini istemiyoruz, artık buradan da milli takıma sporcu gönderelim." dedi.

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Çatak Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül Türkiye Rafting Şampiyonası Van

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