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Sararmış tişörtleri çöpe atmayın! İlk günkü haline getirmek çok kolay

30.07.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açık renk kıyafetler genellikle yaz aylarında tercih edilir. Deodorant lekesi, ter lekesi gibi kumaşa işleyen inatçı lekeler zamanla kıyafetin sararmasına ve kötü görünmesine neden olur. Zamanında müdahale edilmeyen sararan kıyafetler sonunda istemeseniz de çöpe gidebilir. Ancak sararmış kıyafetleri ilk günkü gibi bembeyaz yapmanın bir yolu var.

Sararmış tişörtleri çöpe atmayın! İlk günkü haline getirmek çok kolay

Özellikle beyaz gibi açık renk tişört gibi kıyafetlerde zamanla meydana gelen deodorant ve ter gibi lekeler koltuk altı bölgesinde sararmaların oluşmasına neden olur. Kimyasal içerikli pahalı deterjanlara çuvalla para vermektense evinizde doğal malzemelerle kıyafetinizi ilk günkü haline döndürebilirsiniz.

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TER LEKESİNDEN KURTULMA YOLU

Giymeyi planladığınız tişörtünüzü elinize aldığınızda koltuk altı bölgesinin sarardığını mı fark ettiniz. Sakın tişörtü çöpe atmayın. Sarı lekelere veda etmenin yolu var.

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Her yerde satılan oksijenli sudan satın alın. Orta boy sprey şişesine 2 kapak oksijenli su ve bir yemek kaşığı bulaşık deterjanı dökün. Sprey şişesini kapatın ve bu karışımı giysilerinizin üzerindeki sararan yerlere püskürtün. Bu şekilde 15 dakika bekletin ve ardından giysinizi çamaşır makinesine atın. Yıkadıktan sonra sarı lekelerin kaybolduğunu göreceksiniz.

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oksijenli su
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