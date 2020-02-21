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  4. Çatı katından atlayarak intihar etti! Annesi sinir krizi geçirdi

Çatı katından atlayarak intihar etti! Annesi sinir krizi geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2020 18:25 | Son Güncelleme

Antalya'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen Kaan A. (37), 5 katlı binanın çatı katından atlayarak yaşamına son verdi. Oğlunun ölüm haberini alan anne Seval A., "Neden yaptın oğlum" diye gözyaşı döktü.

Çatı katından atlayarak intihar etti! Annesi sinir krizi geçirdi

Olay, saat 16.20 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi Arık Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaan A., oturduğu 5 katlı binanın çatı katına çıkarak kendisini boşluğa bıraktı. Kaan A., sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

İNTİHAR HABERİNİ ALAN ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Oğlunun ölüm haberi üzerine gelen ve Kaan A,'yı yerde gören anne Seval A., "Neden yaptın oğlum" diye gözyaşı döktü. Sinir krizi geçiren anne, polisler tarafından sakinleştirildi.

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Uzun süre psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Kaan A.'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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Antalya intihar

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