Çatışmanın ortasında kalmışlardı! Viyana Büyükelçiliğinden kahraman Türk gençlere plaket

Avusturya’nın başkenti Viyana’da dün akşam toplam 6 farklı noktada silahlı terör saldırısı düzenlendi.

Korona virüs nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı öncesi kahve içmek için Schwedenplatz’a gelen Türk gençler çatışmanın ortasında kaldı.

Çatışma sırasında olay yerinde bulunan Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen, canları pahasına saldırı devam ederken yaralıları kurtardı. Gültekin saldırganların ateş açması sonucu yaralanan yaşlı bir kadını yakındaki restorana götürdü. Ancak geri döndüğü sırada bacağından vurularak hafif yaralandı. Daha sonra farklı bir noktaya giden Türk gençler, bir polis memurunun ağır yaralandığını fark ederek memuru ambulansa taşıdı. Türk gençler kendilerini tehlikeye atarak yaralıları kurtardıkları için Avusturyalılar ve Türk yetkililer tarafından kahraman olarak nitelendirildi.

"VİYANA BÜYÜKELÇİĞİNDEN PLAKET"

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, 2 yaralının hayatını kurtaran Türk gençleriyle bir araya geldi.

Büyükelçi Ceyhun görüşmenin ardından Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen ile basın toplantısı düzenledi. Ceyhun konuşmasında, “Viyana’da dün yaşanan saldırıda hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin, çok sayıda yaralı var acil şifalar diliyoruz. Viyana dün yaşananları kesinlikle unutmayacak. Bizler de unutmayacağız. Bir kez daha terörü lanetledik. Biz Türkiye vatandaşları terör denen illetin ne olduğunu en iyi bilenleriz. Viyanalı dostlarımızı şuan en iyi anlayan biziz. Her türlü terör örgütüne karşı mücadele veren bir ülke ve teröre sayısız şehit vermiş bir millet olarak dün Viyanalıların yaşadıklarını en iyi anlayanlar olarak onlarla dayanışma içindeyiz. Türkler ve Müslümanlar olarak gurur duyduğumuz bu gençler, bütün dünyaya bir Türk bir Müslüman nasıl davranır gösterdiler. Ben büyükelçiniz olarak Recep Tayyip ve Mikail’e yürekten teşekkür ediyorum” dedi.