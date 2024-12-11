Çatlaklara son! Doğal pembe dudaklar için basit maske tarifi

Doğal, yumuşacık ve pembe dudaklar için evde hazırlayabileceğiniz basit maske yapımı...
Dudak maskesi için gerekli malzemeler:
Dudak maskesi hazırlanışı ve uygulanışı:
Tüm malzemeleri sırasıyla bir kasede iyice karıştırın. Hazırladığınız maskeyi dudaklarınıza sürün. Bu noktada kulak çubuğundan yardım alabilirsiniz. Dudağınıza sürdüğünüz maskeyi 10 dakika bekletin. Ardından maskeyi çıkarın ve ılık suyla güzelce durulayın. Son olarak varsa dudak nemlendiricinizi sürebilirsiniz.
En iyi sonuçlar için bu maskeyi haftada 1-2 kez yatmadan önce dudaklarınıza uygulayabilirsiniz.
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