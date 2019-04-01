Çavuşoğlu-Arreaza ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili değerlendirmesinde, "Bu seçimlerde vatandaşlarımız Türkiye'nin istikrarına, bekasına oy vermiştir. Sonuçlara baktığımız zaman partimiz açık ara bu seçimleri kazanmıştır. Cumhur İttifakı olarak diğer ittifakla kıyaslandığında aradaki fark çok büyüktür." dedi.

Ankara'yı ziyaret eden Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili değerlendirme yaparken, Türkiye'deki tüm seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleştirildiğini söyledi.

Şeffaf ve halkın özgür iradesini yansıtabileceği seçimleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Çavuşoğlu, katılım oranının da demokrasiye bağlılığı bir kez daha gösterdiğini aktardı.

Bakan Çavuşoğlu, "Seçimlerde kazanan da olacak, kaybeden de olacak. Dolayısıyla vatandaşlarımız o şehirleri kime teslim edeceği konusunda özgür iradesini yansıtıyor. Doğu ve güneydoğuda bugün HDP'nin kalesi denilen yerlerde bile açık ara farkla AK Parti seçimleri kazandı. AK Parti'nin kaybettiği seçim bölgeleri de oldu. Bunlardan bir tanesi de benim şehrim Antalya. Ama halkımızın tercihine de saygı duymamız gerekiyor. Seçimler demokratik olgunluk içinde gerçekleşti." şeklinde konuştu.