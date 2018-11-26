Çavuşoğlu-Lajcak ortak basın toplantısı

İSTANBUL (AA) - Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak, ''Bence Avrupa Birliği (AB) genişlemeli, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin askıya alınması kesinlikle çözüm değil.'' dedi. Lajcak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi ile ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirerek, taziyelerini iletti. Türkiye'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Lajcak, iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve diğer alanlardaki ilişkilerin çok iyi bir şekilde ilerleme kaydettiğini söyledi. Miroslav Lajcak, "'Türkiye, bu alanlarda çok popüler bir ülke. Ben de çok defa turist olarak geldim, gittim. Dolayısıyla bu ülke arasındaki ilişkilerin gidişatından dolayı çok mutluyuz. Bundan sonra da ikili ilişkilerimizde bütün alanlarda iş birliğimizi devam ettireceğiz. Önümüzdeki yılın başlarında Slovakya'da gerçekleşecek Bakanlar Zirvesi'ne Sayın Çavuşoğlu'nu da davet ettik. Aynı zamanda Slovakya olarak 1 Ocak itibarıyla AGİT'in dönem başkanlığını üstleneceğiz. Toplantımızın önemli bir kısmında bu konuyu görüştük. Ciddi bir şekilde AGİT dönem başkanlığına hazırlanıyoruz.'' diye konuştu.

AGİT'in çok önemli bir potansiyeli olduğuna, çok faydalı görevleri yerine getirebileceğine dikkati çeken Lajcak, şöyle devam etti: ''AGİT'in, özellikle Avrupa ve Asya'da güvenlikle ilgili hususlarda çok ciddi ve faydalı işler yapacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin de bu konudaki görüşlerini almak istedik. Hakikaten Türkiye son derece önemli bir katılımcı ülke. Sayın Çavuşoğlu'nun da ifade ettiği gibi iki ülke arasında birçok örtüşme noktası var. Önceliklerimiz konusunda çok ayrıntılı bir şekilde konuştuk, görüş alışverişinde bulunduk ve bu görüşmelerimize devam edeceğiz. Ayrıca Slovakya olarak, Türkiye'de bu kadar iyi karşılandığımız, planlarımız konusunda bu kadar iyi bir destek aldığımız için hakikatten çok mutluyuz.'' - ''Göç konusunda Türkiye elinden geleni yaptı'' Avrupa Birliği'nin genişlemesi gerektiğini, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin askıya alınmasının çözüm olmadığını vurgulayan Lajcak, Türkiye'nin göç konusunda da elinden geldiğini söyledi. Lajcak, şunları kaydetti:

''Aynı zamanda AB üye ülkeleri dışişleri bakanlarının bir mensubu olarak burada bulunuyorum. Bence AB genişlemeli, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin askıya alınması kesinlikle çözüm değil diye düşünüyorum. Ülkelere gerekli şanslar tanınmalı. Tabii ki AB'ye katılım ile ilgili herkesin bildiği birtakım koşullar var. Bir ülke bu kriterleri karşılıyor mu, karşılamıyor mu bunu ölçmenin tek ölçüsü katılım müzakereleridir. Türkiye'nin göç konusunda oynadığı yapıcı rolün altını da çizmek isterim. Göç konusunda Türkiye üzerine düşeni fazlası ile yaptı. Bu kadar fazla Suriyeli misafiri ülkenizde ağırladığınız için hakikaten Türkiye'ye minnettarız.'' Türkiye'nin terörle mücadelede büyük bir başarı gösterdiğine de değinen Lajcak, ''Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki duruşunu da tebrik etmek istediğim başka bir konu. Bu arada Suriye'deki kanlı çatışmaya son verilmesi konusunda da Türkiye, üzerine düşeni yapıyor. Türkiye, çok büyük ve çok güçlü bir ülke. Türkiye elbette konumu itibarıyla pek çok zorlukla karşı karşıya. Ancak biz Türkiye'nin mesuliyetlerinin bilincindeyiz. Önümüzdeki dönemde de Türkiye yapıcı bir rol üstelenmeye devam edecektir.'' değerlendirmesinde bulundu.