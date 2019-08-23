Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı ile bölgesel konuları görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Lübnan'da Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konuları görüştü.

Cumhurbaşkanı Avn, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve beraberindeki heyeti, Cebel-i Lübnan vilayetindeki tarihi Beyt ed-Din Sarayı'nda kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl ve Lübnanlı yetkililer katıldı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyeli mültecilerin yanı sıra Filistinli mülteciler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Avn, ülkesinde bir buçuk milyona yakın Suriyeli mülteciyi misafir ettiğini belirterek bunların vatanlarına geri dönmeleri gerektiğini dile getirdi. Avn, Suriyeli mültecilere yapılan yardımların kendi vatanlarına döndükten sonra yapılmasından yana olduklarını ifade etti.

Görüşmede ayrıca, Türkiye ve Lübnan'ın Filistin meselesi konusunda hemfikir olduğu vurgulandı.