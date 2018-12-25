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Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusuna 'girdik' dedik, gireceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 09:48 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşooğlu, Fırat'ın doğusuna yapılacak olan operasyon ve ABD'nin Suriye'den çekilme kararıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'deki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. "Türkiye, Suriye'ye gireceğim derse girer" ifadesini kullanan Çavuşoğlu, "Çekilme sürecini ABD ile koordineli bir şekilde yürüteceğiz" dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

2018 baş döndürücü gelişmelere sahne oldu.

Fırat Kalkanı ile bölgeye üç binden fazla Suriye’sinin dönmeye başladığını görüyoruz.

Anayasa için, ufak tefek bazı isimler için müzakereler devam ediyor.

Bu kararı memnuniyetle karşıladık, ABD ile yakın diyalog içinde olacağız.

Bu çekilmenin PYD nin mevcut gündemine hizmet etmemesi gerektiğini de muhataplarımıza ilettik.

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Mevlüt Çavuşoğlu Suriye fıratın doğusu ABD

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