Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusuna 'girdik' dedik, gireceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'deki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. "Türkiye, Suriye'ye gireceğim derse girer" ifadesini kullanan Çavuşoğlu, "Çekilme sürecini ABD ile koordineli bir şekilde yürüteceğiz" dedi.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
2018 baş döndürücü gelişmelere sahne oldu.
Fırat Kalkanı ile bölgeye üç binden fazla Suriye’sinin dönmeye başladığını görüyoruz.
Anayasa için, ufak tefek bazı isimler için müzakereler devam ediyor.
Bu kararı memnuniyetle karşıladık, ABD ile yakın diyalog içinde olacağız.
Bu çekilmenin PYD nin mevcut gündemine hizmet etmemesi gerektiğini de muhataplarımıza ilettik.
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