Çavuşoğlu-Zaharieva ortak basın toplantısı

SOFYA (AA) - Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Türkiye ile Bulgaristan arasında dostluk ve kalıcı bir iş birliği yaşandığını söyledi.

Resmi ziyaret için Bulgaristan’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Zaharieva, mevkidaşını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki ülke arasında dostluk ve kalıcı bir iş birliği yaşandığına değinen Zaharieva, "Bu dostluk ve ortaklığın kapsam olarak gittikçe genişlemesinden dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. İlişkilerimiz iyi komşuluk, karşılıklı güven ve saygıya dayanır. Devam edeceğine de yürekten inanıyorum. Türkiye, NATO’da müttefikimiz, komşumuz, en önemli ekonomi ortaklarımızdan biridir." dedi.

Türkiye’nin yasa dışı göç ve terörle mücadele alanlarında da çok önemli bir ortak olduğunun altını çizen Zaharieva, bugünkü ikili görüşmelerde bu ortaklık ve iş birliğine ilave hedefler konulduğunu anlattı.

- Ekonomi, enerji ve turizmde iş birliği

Mevcut gümrük kapılarının genişletilmesi için ikili iş birliğinin sürdürüleceğine işaret eden Zaharieva, "Sınırda trafik potansiyelini artırmak ekonomik iş birliğimizi artırmak demektir." diye konuştu.