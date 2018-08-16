Çavuşoğlu'ndan ABD ve AB'ye mesaj

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD arasında yaşanan soruna ilişkin, "Yine her şeye rağmen biz var olan tüm sorunları çözmek için eşit ortak gibi her şeyi konuşmaya açığız. Bir şartla: Tehdit dili olmayacak." dedi. Bakan Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından verilen akşam yemeğinde büyükelçilere hitap etti. Çavuşoğlu, Türkiye'nin girişimci insani dış politikasının dünyanın her yerinde Türk milletinin girişimci ruhunun yansıması olduğunu belirterek, bundan sonraki süreçte Dışişleri Bakanlığının daha güçlü ve dinamik olacağının altını çizdi. Türkiye'nin dünyada insani yardım konusunda açık ara birinci olduğunu ve geçen yıl 8 milyar dolar insani yardım yaptığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Bunun da bereketini görüyoruz. Şu günlerde bize en çok destek çıkan ülkelerin, milletlerin ve halkların bugüne kadar zor günlerinde yanlarında olduğumuz devlet, millet ve halklar olduğunu görüyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin yurtdışındaki misyon ve büyükelçilik sayısını artırmak için daima çalıştıklarını ifade ederek, Türk vatandaşlarına ve iş dünyasına daha iyi hizmet verebilmek için sadece sayıya değil, niteliğe de önem verdiklerini belirtti. Dışişleri Bakanlığının kadrosunu güçlendirmek için çalışmalar yürüteceklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Hain darbe girişiminin ardından Bakanlığımıza sinsice sızan hainleri de Bakanlığımızdan attık. Tabii ki Bakanlığımız daha da güçlendi fakat sayı olarak biraz azaldı." diye konuştu. Bakanlıktaki bu açığı kapatarak, yurtdışındaki Türk misyonlarını güçlendirmeye devam ettiklerinin altını çizen Çavuşoğlu, "Son aldığımız kararla büyükelçilerimizin yanına gönderdiğimiz ikinci kişilerin daha tecrübeli olmasına dikkat ediyoruz." ifadesini kullandı. - "Vize serbestisi için AB ile çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız" Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) ile vize serbestini hayata geçirmek için yürütülen çalışmaların sürdüğüne işaret ederek, "Önümüzdeki günlerde AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı (Frans) Timmermans ile yeni Bakan Yardımcımızla beraber ekiplerimizle bir araya geleceğiz. Vize serbestisi için AB ile çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız." dedi.