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Çay ve kahveyi sakın böyle içmeyin! Kanser riskini üç kat artırıyor

26.10.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çay ve kahve gibi sıcak içecekler içmeyi seviyorsanız size kötü bir haberimiz var. Özellikle henüz dumanı üzerinde sıcak içecekler tüketmek yemek borusu (Özofagus) kanseri riskini ciddi şekilde artırıyor. Çayınızı demleyip fincana aldıktan sonra bir süre soğumasını beklemeniz faydanıza olacaktır.

Çay ve kahveyi sakın böyle içmeyin! Kanser riskini üç kat artırıyor

Araştırmalar sıcak içeceklerin kanser riskinizi artırabileceğini öne sürüyor. Kış mevsimi yaklaşırken, su ısıtıcısını daha sık çalıştırmanız cezbedici olabilir. İster bitki çayları için ister bir fincan kahve tercih edin, gözünüzü içeceğin sıcaklığına dikmeniz faydalı olabilir. Uzmanlar, çok sıcak içecekleri sıklıkla tüketmenin çok zararlı olabileceğini belirtiyor.

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YEMEK BORUSU KANSERİNİ TETİKLİYOR

Yemek borusu kanseri, yemek borusunun herhangi bir yerinde hücrelerin anormal büyümesi olarak tanımlar. 50 dereceden yüksek sıcaklıktaki herhangi bir şey cildi yakarak zarar verebilir. 70 derecenin üzerindeki sıcaklıkla temasta ise anında yanarsınız. Neredeyse 100 derecede kaynayan kahve, ciltte ve özellikle yemek borusunu kaplayan hassas hücrelerde ciddi yanıklara neden olacak kadar sıcaktır.

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RİSKİ ÜÇ KATINA ÇIKARIYOR

Klinik Beslenme dergisinde yayınlanan araştırma, ayrıca sıcak içeceklerin bu kanser riskini neredeyse üç katına çıkarabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Uzmanlar, düzenli olarak kahve ve çay içenlerde yemek borusu kanseri riski 2,8 artığını vurguluyor. Sıcak veya çok sıcak kahve içenlerin özofagus kanseri riski sırasıyla 5.5 ve 4.1 arttı.

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İçecekler gastroözofageal reflüyü artırabilir ve her ikisi de kanser gelişme riskini artırabilecek özofagus iltihabını artırabilir. Çok sıcak içeceklerin yemek borusu dokusuna zarar verdiğini ve vücudunuza iyileşme zamanının geldiğini bildirdiğini açıklar. Bununla birlikte, vücudunuzun iyileşmek için yeni hücreler üretmesi ne kadar hızlı ve sık olursa, anormal hücreler veya kanser hücreleri gibi “genetik hatalar için o kadar fazla yer” olur.


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Çay kahve yemek borusu kanseri

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