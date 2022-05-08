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  4. 'Çayı benden almadın' diye öfkelendi, ortalığı birbirine kattı!

'Çayı benden almadın' diye öfkelendi, ortalığı birbirine kattı!

08.05.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de büfe işletmecisi Yunis Y. kendisinden çay almayan esnafa dehşeti yaşattı. Başka bir dükkanın sahibinin çay demleyerek ikram etmesi Yunis Y.'yi öfkelendirdi. Yunis Y. çay satışını engellediği gerekçesiyle küplere bindikten sonra çevredeki esnafın dükkanlarına yapmadığını bırakmadı.

'Çayı benden almadın' diye öfkelendi, ortalığı birbirine kattı!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşanan olay güvenlik kameralarının görüntülerine de yansıdı. Berber M. C. demlediği çayı esnafa ikram edince Yunis Ç. üst üste 2 gün esnafın dükkanlarına saldırdı. Vatandaşlar şikayetçi olunca Yunis Y. gözaltına alındı.

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Olay, saat 03.40 sıralarında, Körfez Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, büfe işleten Yunis Y. berber M.C.’nin iş yerinde çay demleyip komşularına ikram etmesi nedeniyle tartıştı. Yunis Y., M.C.’nin çay satışına engel olduğunu ileri sürdü. Yunis Y. önceki gün gece saatlerinde M.C.’ye ait berber dükkanının camlarını kırdı. M.C., Yunis Y. hakkında şikayetçi olmadı.

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Bu gece saatlerinde yeniden gelen Yunis Y. yerden topladığı taşlarla berber M.C. dükkanının, ayakkabı tamircisi M.G.’ye ait iş yeri, mobilya imalatı yapan M.Ö.’nün atölyesi ve emlakçı C.Ş.’nin iş yerinin camlarını kırdı.

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Yunis Y. motosikletine binerek kaçarken çevredeki vatandaşlar iş yeri sahipleri ve polisi aradı. Esnafın şikayeti üzerine Yunis Y. gözaltına alındı.

Yunis Y.’nin camları kırdığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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