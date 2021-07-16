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CDC: ABD’de Covid-19 salgını, aşılanmayanların salgını haline geliyor

16.07.2021 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC)Direktörü Dr. Rochelle Walensky, ABD’de geçtiğimiz günlerde Covid-19 kaynaklı ölümler ve hastane yatışlarının çoğunlukla aşılanmamış kişilerde görüldüğünü belirterek, “ABD’de Covid-19 salgını, aşılanmayanların salgını haline geliyor” dedi. Öte yandan California’da 15 Haziran’da başlayan tam açılma süreci de sekteye uğradı. Eyalete bağlı Los Angeles kentinde kapalı alanda maske takma kuralı geri getirildi.

CDC: ABD’de Covid-19 salgını, aşılanmayanların salgını haline geliyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin son verileri görüşmek üzere toplandı.

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"AŞILANMAYANLARIN SALGINI"

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky yaptığı açıklamada, ABD’de geçtiğimiz hafta vaka sayısının yaklaşık yüzde 70, Covid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 26 ve hastane başvurularının yüzde 36 arttığını belirtti. Covid-19 kaynaklı ölümler ve hastane yatışlarının çoğunlukla aşılanmamış kişilerde görüldüğünü kaydeden Walensky, “ABD’de Covid-19 salgını, aşılanmayanların salgını haline geliyor” dedi.

Beyaz Saray Covid-19 Koordinatörü Jeff Zients de salgının ağırlıklı olarak aşılanmayanları tehdit ettiğini söyleyerek, aşılama oranlarının düşük olduğu bölgelerdeki yayılma nedeniyle önümüzdeki haftalarda vaka sayısının artmasını beklediklerini ifade etti.

VAKA SAYISINDAKİ ARTIŞ LOS ANGELES'TA MASKE ZORUNLULUĞUNU GERİ GETİRDİ

ABD’de aşılamalara rağmen vaka sayılarındaki artışın önüne geçilememesi, en kalabalık nüfuslu eyalet California’da 15 Haziran’da başlayan tam açılma sürecini de sekteye uğrattı. Eyalete bağlı Los Angeles kentinde kapalı alanda maske takma kuralı geri getirildi. Buna göre, kişilerin aşılanmış ya da aşılanmamış olması fark etmeksizin yarın gece saatlerinden itibaren kapalı alanlarda maske takması zorunlu olacak. California Üniversitesi’nde ise öğrenciler, öğretim üyeleri ve personelin kampüslere geri dönebilmesi için aşılanmaları şartı getirildi.

ABD’de salgının başından bu yana 34 milyon 888 bin 864 vaka tespit edilirken, 624 bin 240 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Ülke genelinde salgından en kötü etkilenen California eyaletinde ise vaka sayısı 3 milyon 851 bin 848, Covid-19’a bağlı can kaybı 63 bin 971 olarak kaydedildi.

Öte yandan California, tam bir ay önce 15 Haziran'da eyalet genelinde Kovid-19 tedbirlerini gevşettiğini duyurmuş, özellikle aşıları tamamlanmış kişilerin iç ve dış mekanlarda artık maske takmasına gerek olmadığı açıklanmıştı. (İHA/AA)

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