Çekmeköy seçim sonuçları canlı! Çekmeköy'de yerel seçimi Ahmet Poyraz mı Orhan Çerkez mi kazanıyor?

Siyasi partiler yerel seçim için hazırlıklarını yaptı ve seçim günü neredeyse geldi çattı. İstanbul seçim sonuçları tüm Türkiye'nin en çok merak edilen konusu. İstanbul'un ilçelerindeki seçim sonuçları da şimdiden merakla bekleniyor. Çekmeköy seçim sonuçları konusunda vatandaşlar arama yapmaya başladı.

Çekmeköy'de Ahmet Poyraz ve Orhan Çerkez isimleri öne çıkıyor. Seçimin bu ikili arasında geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. 2019 seçimlerinde Ahmet Poyraz, yarışı önde götürerek belediye başkanlığına seçilmişti.

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AHMET POYRAZ KİMDİR?

Ahmet Poyraz,1964 yılında Rize'nin Çayeli ilçesinde doğdu.ğitim hayatını Beyoğlu-Cihangir ve Rize’de sürdürdü. Poyraz, küçük yaştan itibaren ailesinin kurduğu ticari işletmelerde çalıştı. Siyasi kariyerine 2003 yılında AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı olarak başladı. İki dönem ilçe başkanlık görevini yürüttü ve 2008 yılında Çekmeköy Belediye Başkanlığı için görevinden istifa etti. Halen Çekmeköy belediye Başkanlığı görevini sürdürüyor. Ahmet Poyraz, evli ve üç çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

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ORHAN ÇERKEZ KİMDİR?

Orhan Çerkez, 1962 yılında Ardahan'da doğdu. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamladı. Daha sonra İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Şehircilik Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştır. Kamu hizmetine 1985 yılında Kadıköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde başlayan Çerkez, uzun yıllar belediyecilik alanında çeşitli görevler üstlenmiştir. Ataşehir Belediyesi'nde İdari İşler Amiri ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü olarak görev yapmış, ardından 2016 yılından itibaren Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.







