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Çekmeköy'de CHP'nin seçim minibüsü yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 03:47 | Son Güncelleme

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de CHP'ye ait seçim minibüsünde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çamlık Mahallesi Gaziler Caddesi'nde bir iş merkezinin arkasında park halinde bulunan CHP Çekmeköy İlçe Başkanlığına ait 34 GZ 8473 plakalı seçim minibüsü, 02.00 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangın kısa sürede araçtan yandaki binaya sıçradı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında araç kullanılamaz hale gelirken binada küçük çaplı hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Olayı duyan CHP Çekmeköy İlçe Başkanlığı yetkilileri olay yerine geldi.

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