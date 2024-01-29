HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çekya ABD'den F-35 savaş uçağı alıyor! 24 adetlik satış için anlaşma imzalandı

Çekya ABD'den F-35 savaş uçağı alıyor! 24 adetlik satış için anlaşma imzalandı

29.01.2024 21:39 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletler, beşinci nesil savaş uçağı olan F-35'i NATO üyesi Yunanistan'ın ardından Çekya'ya da satıyor. Çekya Savunma Bakanı Jana Vernochova, ABD'nin Prag Büyükelçisi Bijan Sabet ile 24 adet F-35 savaş uçağını satın almak için anlaşma imzaladı. "Ülke tarihinin en yüksek savunma harcaması" olarak nitelendirilen anlaşma kapsamında Çekya, ABD'ye söz konusu savaş uçakları için yaklaşık 6,5 milyar dolar ödeme yapacak.

Çekya ABD'den F-35 savaş uçağı alıyor! 24 adetlik satış için anlaşma imzalandı

Bakan Vernochova ve Büyükelçi Sabet, başkent Prag'da bir araya geldi. Görüşmede, daha önce sıklıkla ülke basınına yansıyan 24 adet F-35 satışına ilişkin savunma anlaşması imzalandı.

Çekya'nın ilk uçağı, 2031'de alması beklenirken; 2035'e kadar tüm sevkiyatın yapılması planlanıyor. Söz konusu savaş uçaklarının, ülkede halihazırda kullanılan İsveç yapımı "Saab JAS 39 Gripen" modeli uçakların yerini alacağı bildirildi.

YUNANİSTAN DA 40 ADET ALACAK

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan aldıkları mektupla ülkesinin F-35 satın alma yoluna girdiğini duyurmuştu. Miçotakis, Blinken'ın kendisine gönderdiği mektubun ABD-Yunanistan ilişkilerinin stratejik derinliğini gösterdiğini ifade etmişti.

thumbs_b_c_b4c10a096ff5b1d0803b34718df68607

Yunan Başbakan, "Bu mektupla Yunanistan, 40 F-35 satın alma yoluna giriyor ancak aynı zamanda Silahlı Kuvvetlerin her üç kolunu ve Yunanistan Sahil Güvenliğini güçlendirecek bir silahlanma paketini de tamamen ücretsiz ediniyor." demişti. Blinken, Miçotakis'e gönderdiği mektupta Kongre onayı dahil olmak üzere resmi onay sürecinin gerekliliğine işaret ederek, Yunanistan'a 40 kadar yeni F-35 satışına ilaveten İhtiyaç Fazlası Savunma Malzemesi (EDA) Programı kapsamında 3 Protector sınıfı sahil güvenlik botu ve muhtelif askeri kamyon ve çekici temin edileceğini bildirmişti.

Mektupta, EDA Programı kapsamında ABD ordusunun envanterinden Yunanistan'a hibe edileceği Kongreye bildirilen diğer askeri araç ve ekipmanların arasında 2 adet C130H askeri nakliye uçağı, P-3 deniz karakol uçakları için 10 motor ve 60 adet Bradley tipi zırhlı muharebe aracının bulunduğu bilgisi verilmişti.

Blinken, ABD donanmasından ihtiyaç fazlası 4 LCS sınıfı savaş gemisinin Yunanistan'a verilebilmesi için de Kongreye bildirimde bulunacaklarını kaydetmişti. 40 F-35 savaş uçağının tahmini fiyatı 8,6 milyar doları buluyor.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP PM'de kabul edildi! CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay olduCHP PM'de kabul edildi! CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay oldu
Kendi roketimizi uzaya göndereceğizKendi roketimizi uzaya göndereceğiz
Tedirgin eden sözler! Bu yılı işaret ederek duyurdu: 'Savaş ihtimali çok yüksek'Tedirgin eden sözler! Bu yılı işaret ederek duyurdu: 'Savaş ihtimali çok yüksek'
Anahtar Kelimeler:
f 35
En Çok Okunan Haberler
Emekli maaşı için ek zam iddiası! Fatih Altaylı hem tarihi hem oranı açıkladı

Emekli maaşı için ek zam iddiası! Fatih Altaylı hem tarihi hem oranı açıkladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.