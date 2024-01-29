Çekya ABD'den F-35 savaş uçağı alıyor! 24 adetlik satış için anlaşma imzalandı

Bakan Vernochova ve Büyükelçi Sabet, başkent Prag'da bir araya geldi. Görüşmede, daha önce sıklıkla ülke basınına yansıyan 24 adet F-35 satışına ilişkin savunma anlaşması imzalandı.

Çekya'nın ilk uçağı, 2031'de alması beklenirken; 2035'e kadar tüm sevkiyatın yapılması planlanıyor. Söz konusu savaş uçaklarının, ülkede halihazırda kullanılan İsveç yapımı "Saab JAS 39 Gripen" modeli uçakların yerini alacağı bildirildi.

YUNANİSTAN DA 40 ADET ALACAK

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan aldıkları mektupla ülkesinin F-35 satın alma yoluna girdiğini duyurmuştu. Miçotakis, Blinken'ın kendisine gönderdiği mektubun ABD-Yunanistan ilişkilerinin stratejik derinliğini gösterdiğini ifade etmişti.

Yunan Başbakan, "Bu mektupla Yunanistan, 40 F-35 satın alma yoluna giriyor ancak aynı zamanda Silahlı Kuvvetlerin her üç kolunu ve Yunanistan Sahil Güvenliğini güçlendirecek bir silahlanma paketini de tamamen ücretsiz ediniyor." demişti. Blinken, Miçotakis'e gönderdiği mektupta Kongre onayı dahil olmak üzere resmi onay sürecinin gerekliliğine işaret ederek, Yunanistan'a 40 kadar yeni F-35 satışına ilaveten İhtiyaç Fazlası Savunma Malzemesi (EDA) Programı kapsamında 3 Protector sınıfı sahil güvenlik botu ve muhtelif askeri kamyon ve çekici temin edileceğini bildirmişti.

Mektupta, EDA Programı kapsamında ABD ordusunun envanterinden Yunanistan'a hibe edileceği Kongreye bildirilen diğer askeri araç ve ekipmanların arasında 2 adet C130H askeri nakliye uçağı, P-3 deniz karakol uçakları için 10 motor ve 60 adet Bradley tipi zırhlı muharebe aracının bulunduğu bilgisi verilmişti.

Blinken, ABD donanmasından ihtiyaç fazlası 4 LCS sınıfı savaş gemisinin Yunanistan'a verilebilmesi için de Kongreye bildirimde bulunacaklarını kaydetmişti. 40 F-35 savaş uçağının tahmini fiyatı 8,6 milyar doları buluyor.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





