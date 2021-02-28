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Çekya, Rusya’dan Covid-19 aşısı istedi

28.02.2021 21:02 | Son Güncelleme:
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Çekya, Rusya’dan Covid-19 aşısı istedi

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Sputnik V korona virüs aşısı göndermeleri için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mektup yolladığını ve taleplerine olumlu yanıt beklediklerini bildirdi.

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, bir Çek televizyonuna verdiği demeçte, Başbakan Andrej Babis ile yaptığı istişarenin ardından Rusya’dan ülkesine Sputnik V korona virüs aşısı göndermelerini talep ettiklerini bildirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mümkün olan en kısa sürede Sputnik V korona virüs aşısı tedarik etmeleri talebiyle mektup yolladığını belirten Zeman, kendisine verilen bilgi doğruysa taleplerinin olumlu karşılanacağını bildirdi.

EMA'NIN ONAYI BEKLENMEYECEK

Zeman, aşının kullanımı için Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) onayını beklemeyeceklerini ifade ederek, Çekya Devlet İlaç Denetim Enstitüsü’nün onayının kendileri için yeterli olacağını da sözlerine ekledi.
27 Aralık’ta Covid-19’a karşı kitlesel aşılamaya başlanan Çekya’da bugüne kadar Moderna, AstraZeneca, Pfizer/BioNtech aşılarıyla 644 bin 300 kişi aşılandı. İstatistiklere göre Çekya, 1 milyon kişide 884 ölüm oranıyla dünyada Covid-19 nedeni ile en çok can kaybının yaşandığı ülkeler arasında bulunuyor.
Çekya’da toplam vaka sayısı 1 milyon 227 bin 595’e, toplam can kaybı ise 20 bin 194’ye ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Rusya

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