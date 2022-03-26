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Çekya Savunma Bakanı'ndan Macaristan'a 'Ukrayna' tepkisi

26.03.2022 01:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova, Macaristan'ın Ukrayna politikasına tepki gösterdi. Bakan Cernochova, "V4'ü her zaman destekledim ama Macar siyasetçileri için ucuz Rus petrolünün Ukraynalı kanından daha önemli olmasından dolayı çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Çekya Savunma Bakanı'ndan Macaristan'a 'Ukrayna' tepkisi

Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova, Macaristan'ın, Rusya-Ukrayna savaşındaki tutumu nedeniyle Vişegrad Grubu Ülkeleri (V4) Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmayacağını bildirdi.

Bakan Cernochova, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Macaristan'da gelecek hafta genel seçimlerin düzenleneceğini ve seçim kampanyasının parçası olmak istemediğini, bu nedenle de bu ülkede gerçekleştirilmesi planlanan V4 Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmayacağını belirtti.

"RUS PETROLÜ UKRAYNALI KANINDAN DAHA ÖNEMLİ!"

Cernochova, "V4'ü her zaman destekledim ama Macar siyasetçileri için ucuz Rus petrolünün Ukraynalı kanından daha önemli olmasından dolayı çok üzgünüm." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de dün yaptığı konuşmada, Macaristan'ın Rusya-Ukrayna savaşına yönelik tutumuna tepki göstermiş, Macar hükümetinden ülkesine destek vermesini istemişti.

Macar hükümeti ise ülkenin çıkarlarına ters olduğunu öne sürerek Rusya'ya yönelik enerji yaptırımlarına destekte bulunmayacağını ve Ukrayna'ya silah sevkiyatına izin vermeyeceğini açıklamıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Macaristan Rusya Ukrayna
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