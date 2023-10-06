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  4. Celal Şengör'den duygulandıran tavsiye: "Atatürk'ün peşinden ayrılmayın"

Celal Şengör'den duygulandıran tavsiye: "Atatürk'ün peşinden ayrılmayın"

06.10.2023 10:41 | Son Güncelleme:
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Prof. Dr. Celal Şengör, gençlerle yaptığı bir sohbette "Atatürk'ün peşinden ayrılmayın. O bize bıraktı bu memleketi" dedi. Şengör'ün konuşması sırasında duygularına hakim olmakta güçlük çektiği gözlerden kaçmadı.

Prof. Dr. Celal Şengör'ün, Atatürk'ten bahsettiği sırada sesinin titrediği ve gözyaşlarına güçlükle hakim olduğu görüldü.

ATATÜRK

SESİ TİTREDİ, GÖZLERİ DOLDU...

Celal Şengör yaptığı konuşmada, "Şu anda adam gibi birkaç kütüphanemiz varsa, bunlar tek başına Atatürk'ün marifetidir." dedi.

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Öte yandan konuşması sırasında gözyaşlarına güçlükle hakim olan Şengör, gençlere Atatürk'ün peşinden ayrılmamaları gerektiğini ifade ederek, "O bize bıraktı bu memleketi, benim dedelerim Balkan göçmeniydi. İkisine de memleketlerini hatırlattığın zaman başlarlardı ağlamaya. 'Biz bir vatan kaybettik. Atatürk bize bir vatan verdi. Onu korumak bizim vazifemiz' derlerdi. Bunu unutmayın." dedi.

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Celal Şengör atatürk

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