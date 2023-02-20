Celal Şengör ve Naci Görür günler önce uyarmıştı! Hatay depremi açıklamaları yeniden gündem oldu

Hatay'da 3 dakika arayla meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından Prof. Dr. Celal Şengör’ün, deprem uyarısında bulunduğu anlar sosyal medyada yeniden gündem oldu. Teke Tek'te Fatih Altaylı'nın konuğu olan Şengör, "Bu tür depremlerde, genellikle depremin kendisinden 1 büyüklük mertebesi küçük bir artçı olur. Buralarda 6,7 6,6'lık deprem beklenebilir. Buna hazırlıklı olsunlar. Şu anda neresiyse orası. Şimdi Hatay daha riskli. Adana'da olabilir. Antakya'da da olacak. Bununla ilgili zaman vermek mümkün değil.Hiçbir deprem şu tarihte olacak demek mümkün değil. Depremi önceden kestirmek hava durumunu kestirmek gibi değil." ifadelerini kullanmıştı.

"DİKKATLİ OLMAK LAZIM" DEMİŞTİ

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür de Kahramanmaraş'taki iki depremden sonra yaptığı değerlendirmede, "Hatay'ın ölü fay kesimlerinde bir stres transferinin olabileceğini, oralara bir yük geldiğini düşünüyorum. Oralarda özenli ve dikkatli olmak lazım" uyarısında bulunmuştu.

"STRES TRANSFERİ OLABİLİR, HATAY VE ADANA KESİMİNDE DİKKATLİ OLMAMIZ LAZIM"

Prof. Dr. Naci Görür, Hatay ve Adana için uyarılarda bulunarak, "Çevredeki faylarda belirli bir stres transferi olabilir. Bu depremlerden sonra Hatay ve Adana yöresinin daha hassas hale geldiğini düşünüyorum. Adana havzasında Doğu Anadolu fay kuşağının devamı gibi düşünülen, orada da irili ufaklı faylar var, Hatay'ın ölü fay kesimlerinde bir stres transferinin olabileceğini, oralara bir yük geldiğini düşünüyorum. Oralarda özenli ve dikkatli olmak lazım ama onun dışında büyük ölçüde Doğu Anadolu fayı enerjisini boşalttı ve azalttı. Tıpkı Kuzey Anadolu fayı gibi. Bundan sonra büyük ölçüde o faylarda bir rahatlama olacaktır. Uzun dönem büyük depremler meydana gelmeyecektir ama dediğim yerlerde de dikkatli olmamız gerekiyor. Bizim endişe ettiğimiz yerler Bingöl ile Karlıova arasında, Doğu Anadolu fayının en Kuzey Doğu ucunda bir kesim var. Orada en son deprem 1766 gibi oldu, oradan endişe ediyoruz. Bu Maraş fayından dolayı, Hatay ve Adana havzası kesiminde dikkatli olmamız lazım" şeklinde konuştu.

Şimdi Hatay daha riskli. Adana'da olabilir. Antakya'da da olacak. Bununla ilgili zaman vermek mümkün değil.Hiçbir deprem şu tarihte olacak demek mümkün değil. Depremi önceden kestirmek hava durumunu kestirmek gibi değil.