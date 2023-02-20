Hatay Defne'de deprem anı kamerada! Korku dolu anlar yaşandı! "Bina altlarından uzaklaşın"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşti. Deprem anı bölgede çalışma yapan bir görevlinin cep telefonu kamerasına da yansıdı.

"BİNA ALTLARINDAN UZAKLAŞIN"

Kayıt yapan görevli "Şu anda tekrar deprem oluyor. Bina altlarından uzaklaşın" sözleriyle çevredeki vatandaşları uyarıyor. Deprem anında yaşanan korku dolu anlar da görüntülere yansırken, hasarlı olan bazı binaların da yıkıldığı görüldü.

GÜVENLİK KAMERASINA DA YANSIDI

Hatay'daki deprem anı bir binanın güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde deprem sırasında elektriklerde yaşanan ani kesinti ve minibüsün sallanması dikkat çekiyor.