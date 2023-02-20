HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hatay Defne'de deprem anı kamerada! Korku dolu anlar yaşandı! "Bina altlarından uzaklaşın"

Hatay Defne'de deprem anı kamerada! Korku dolu anlar yaşandı! "Bina altlarından uzaklaşın"

20.02.2023 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğündeki deprem anı kameralara yansıdı. Görüntülerde bölgedeki AFAD aracının şiddetli bir şekilde sallandığı görülürken, görevlilerin ise vatandaşlara uyarıları da dikkat çekti. Panik anlarının yaşandığı sarsıntı da yıkılan binaların toz bulutları da kameraya yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşti. Deprem anı bölgede çalışma yapan bir görevlinin cep telefonu kamerasına da yansıdı.

"BİNA ALTLARINDAN UZAKLAŞIN"

Kayıt yapan görevli "Şu anda tekrar deprem oluyor. Bina altlarından uzaklaşın" sözleriyle çevredeki vatandaşları uyarıyor. Deprem anında yaşanan korku dolu anlar da görüntülere yansırken, hasarlı olan bazı binaların da yıkıldığı görüldü.

Depremin hemen ardından paylaştı: Arkadaşlar her yer yıkıldı Depremin hemen ardından paylaştı: Arkadaşlar her yer yıkıldı

GÜVENLİK KAMERASINA DA YANSIDI

Hatay'daki deprem anı bir binanın güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde deprem sırasında elektriklerde yaşanan ani kesinti ve minibüsün sallanması dikkat çekiyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremi anlatırken gözyaşlarını tutamadı! Depremi anlatırken gözyaşlarını tutamadı!
Fransız deprem bilimciden dikkat çeken açıklama!Fransız deprem bilimciden dikkat çeken açıklama!
Bir anda gökyüzünü kapladı! Korku dolu anları kaydetti: Daha geliyorBir anda gökyüzünü kapladı! Korku dolu anları kaydetti: Daha geliyor
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay

En Çok Okunan Haberler

Enkaz altından çıkan yürek burkan vasiyet! "Bana bir şey olması durumunda..."

Enkaz altından çıkan yürek burkan vasiyet! "Bana bir şey olması durumunda..."

Şanlıurfa'da doğal gaz patlaması! 2 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa'da doğal gaz patlaması! 2 ölü, 8 yaralı

Haluk Levent’e dolandırıcı diyen Deniz Akkaya tek tek açıkladı!

Haluk Levent’e dolandırıcı diyen Deniz Akkaya tek tek açıkladı!

Apartmanlarda bir dönem kapanıyor, yatay mimarili dükkanlar geliyor...

Apartmanlarda bir dönem kapanıyor, yatay mimarili dükkanlar geliyor...

Depremde can kaybı 41 bin 156 oldu

Depremde can kaybı 41 bin 156 oldu

Erdoğan yeni kararları duyurdu! 3 ey ertelendi...

Erdoğan yeni kararları duyurdu! 3 ey ertelendi...

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.