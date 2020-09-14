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Çelebi Altuntaş'ın paylaşımları olay oldu! Uğur Dündar duyurdu: Biraz önce İçişleri Bakanı Soylu aradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 14:47 | Son Güncelleme

Eski Yozgat AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve son yerel seçimde Yozgat Belediye Başkanlığı'na AK Parti'den aday adayı olan Çelebi Altuntaş'ın sosyal medya paylaşımları olay oldu. Paylaşımlara tepki gösteren Uğur Dündar, İçişleri Bakanı Soylu'nun kendisini aradığını duyurdu.

Çelebi Altuntaş'ın paylaşımları olay oldu! Uğur Dündar duyurdu: Biraz önce İçişleri Bakanı Soylu aradı
  1. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü için “Kur-an’ı yasakladı. Kur-an’ı yakarak imha etti. Allah demesini yasakladı. Hacca gitmeyi yasakladı” ifadelerini kullanan Altuntaş’ın Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen için de ağza alınmayacak küfür ettiği ortaya çıktı.

UĞUR DÜNDAR TEPKİ GÖSTERDİ

Altuntaş’ın paylaşımlarına tepki gösteren Uğur Dündar “Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Hasan Uçak, ölmüş annelerimizin iffetine hakaret yağdıran ve ilinizden AKP Belediye Başkan adayı olan bu namus düşmanı ahlâksız müfteriye gerekeni yapmanızı bekliyoruz” mesajı yayınladı.

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DÜNDAR: BAKAN SOYLU ARADI

Paylaşımların ardından Dündar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu telefonla aradı. Soylu, söz konusu şahısla ilgili gerekli işlemlerin yapılması için Emniyet teşkilatına talimat verdiğini söyledi.

Dündar yaptığı son paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Biraz önce İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu aradı. Mezardaki annelerimize küfür eden ahlâksız Çelebi Altuntaş hakkında gereken işlemlerin yapılması için Emniyet teşkilatındaki yetkililere talimat verdiğini söyledi. Sayın Soylu’nun ilgisine ve duyarlı davranışına teşekkür ederim

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