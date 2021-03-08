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Çelik kasa hırsızı tutuklandı

08.03.2021 15:27 | Son Güncelleme:
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Çelik kasa hırsızı tutuklandı

Antalya’nın Kepez ilçesinde bir evden çelik kasa çalan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.Kepez ilçesi Baraj Mahallesi’nde 28 Şubat tarihinde T.M.A.

Antalya’nın Kepez ilçesinde bir evden çelik kasa çalan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
Kepez ilçesi Baraj Mahallesi’nde 28 Şubat tarihinde T.M.A. ve M.M.A.’ya ait evdeki çelik kasanın çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Çelik kasa içinde 47 adet tam altın, bin dolar, 3 bin 500 TL, 15 bin Suriye parası, kullanılmış ve sıfır vaziyette yaklaşık 20-25 adet değişik markalarda içinde hat bulunmayan cep telefonu, resmi ve muhtelif evraklar olduğunu tespit eden ekipler, kasayı Beşkonaklar Mahallesi’ndeki bir su kanalında çuval içinde buldu. Kasa içindeki 1 adet el çantası, resmi ve muhtelif evraklar, 47 adet kulplu tam altın bulunarak müştekiye teslim edildi. Hırsızlık olayının şüphelisi yabancı uyruklu A.A., Baraj Mahallesi’ndeki evinde gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, müştekiye ait olduğu anlaşılan para, imitasyon takı ve 14 adet cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.A., Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Çelik kasa hırsızı tutuklandı

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