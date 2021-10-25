Çeltik nedir? Çeltik nerelerde yetişir?

‘Çeltik nedir? sorusu merak edilen konular arasında bulunuyor. Çeltik, dünyada yaşayan insanların yarısından fazlasının besini olarak biliniyor. Ayrıca pirinç pilavının ham maddesi olduğu bilinmekte. Peki çeltik nedir?

ÇELTİK NEDİR?

Kabuğu ayıklanmamış pirince denen çeltiğin, dünyada yaşayan insanların yarıdan fazlasının ana besini olduğu biliniyor. Pirinçte bulunan nişasta oranı, buğdaydan yüksektir. Pirinç, besin maddesi olarak taşıdığı değer yanında sanayide de yaygın olarak kullanılmaktadır. Çeltik ( oryza) , oldukça eski bir kültür bitkisidir.

Güneydoğu Asya'da özellikle Hindistan ve Çin Hindi'ndeki kültür formlarının zenginliği sebebiyle, oryza cinsinin gen merkezinin de bu bölgeler olduğu görüşü oldukça yaygındır. Uzakdoğu'da yerli, Afrika'da yabani çeltik türleri mevcuttur. Çeltik, M.Ö. 3000 yıllarında Güney Hindistan'dan Çin'e, M.Ö.1000 senelerinde Java'ya doğru yayılmış, Avrupa'ya ise M.Ö. 300 yıllarında girmiştir.

ÇELTİK NERELERDE YETİŞİR?

Ülkemizde; Marmara, Karadeniz ve Ege bölgeleri, başlıca pirinç üretim alanları arasında gelmektedir. En çok üretim yapılan şehirler ise başta Edirne olmak üzere sırasıyla Çorum, Samsun, Sinop, İzmir, Manisa, Balıkesir ve Kastamonu’dur.



