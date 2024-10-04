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  4. Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına neden olan fotoğraf tüyler ürpertti! Rezan Epözdemir isyan ederek anlattı: ‘Böyle bir fotoğraf nasıl çekilebilir’

Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına neden olan fotoğraf tüyler ürpertti! Rezan Epözdemir isyan ederek anlattı: ‘Böyle bir fotoğraf nasıl çekilebilir’

04.10.2024 08:02
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Cem Garipoğlu'nun kız kardeşinin 2 buçuk yıl önce paylaştığı ve mezarın yeniden açılmasının sebeplerinden de olan kan donduran ‘kanepe’ fotoğrafı yeniden gündem oldu. Münevver Karabulut’un katledildiği kanepede mutlu aile fotoğrafı veren Garipoğlu ailesi için avukat Razan Epözdemir gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Epözdemir açıklamasında “Bu bizim fethi kabir isteme gerekçelerimizden bir tanesi. Böyle bir fotoğraf nasıl çekilebilir, bu nedir yani!” dedi.

Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına neden olan fotoğraf tüyler ürpertti! Rezan Epözdemir isyan ederek anlattı: ‘Böyle bir fotoğraf nasıl çekilebilir’

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun ailesinin 2 buçuk yıl önce sosyal medya hesaplarından yaptıkları bir paylaşım yeniden gündem oldu. Kan donduran fotoğrafın ortaya çıkmasıyla birlikte ailenin, olay anında evde bulunan bir kanepe ve sehpayı da hala kullandığı anlaşılmıştı.

Sözcü TV canlı yayınına katılan avukat Rezan Epözdemir o fotoğrafı yeniden gündeme getirerek dikkat çeken ifadeler kullandı. Epözdemir kan donduran o fotoğrafla ilgili açıklamasında şu şekilde konuştu:

"Sadece kanepenin göründüğü fotoğraf delil numaraları bakın orada 44, 43, 42 olay yeri inceleme çalışmasının fotoğrafı o. Kanepe kan gölüne dönmüş bir kanepe yani Münevver evladımızın katledildiği kanepe. 3 Mart 2009 günü orada yapılan olay yeri inceleme çalışması. Diğer fotoğraf ise bu aile iki kız işte Cem Garipoğlu'nun kardeşi diğer iki kardeşi ve annesi bu kanepeyi yıkamışlar yeni evlerine götürüp bir mutlu aile fotoğrafı veriyorlar."

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‘BU FOTOĞRAF 2 BUÇUK YIL ÖNCE ÇEKİLMİŞ’

"Bu cinayetten sonra yaşanan bir an 2 buçuk yıl önce çekilmiş. Bu bizim fethi kabir isteme gerekçelerimizden bir tanesi. Böyle bir fotoğraf nasıl çekilebilir bu nedir yani. Bir dosya özelinde bu bahsettiğim geçmişteki bu kurumlarla ilgili ihmal ve skandallar yaşanırsa kurumlar iflas etti sistem sorgulanıyor insanlar bugün meslektaşımızın vurguladığı gibi bir resmi rapor bunun Cem Garipoğlu olduğunu kabul etse dahi hep soru işaretleriyle yaşamaya devam edecek. Ve bu soru işaretleri de makul olacak. Söylediğim gibi bizim gittiğimiz her yerde de önce bu soruluyor."

‘HİÇ BİR PİŞMANLIKLARI YOK! NEDAMET DUYMUYORLAR’

"Bu fotoğraf 2 buçuk yıl önce çekilmiş bir fotoğraf ve güncel bir fotoğraf. Şimdi bir defa gayri insani ve gayri vicdani bir fotoğraf. Sizin oğlunuz cani bir şekilde canavarca bir hisle ve eziyet çektirerek Münevver Karabulut'u katletmiş. Başsağlığı dilekleri iletmemişsiniz, taziye dilekleri iletmemişsiniz, nedamet duymuyorsunuz, hiçbir pişmanlığınız yok!"

‘EŞ ZAMANLI TESTERELİ PAYLAŞIMLAR DA YAPTILAR’

"Dönüyorsunuz bu cinayete Kıymet kutsiyet atfedercesine o kanepe üzerinde bir mutlu aile fotoğrafı veriyorsunuz. O vicdanı temizleyemezsiniz böyle ya! Siz bir cinayet üzerinde kutsiyet atfediyorsunuz. O kanlı kanepe üzerinde mutlu aile fotoğrafı vermek nedir! Eş zamanlı olarak dönüyorsunuz testereli paylaşımlar yapıyorsunuz! Musluklu paylaşımlar… 3 Mart'ta Münevver katledilmiş geleceği umutları yarınları ellerinden almış 3 Mart'ı kutlayarak geçiriyorsunuz. Partiler yapıyorsunuz aile üyeleriyle işte eğlenceler yapıyorsunuz! Kamuoyunu açık aleni bir şekilde yapıyorsunuz!

Dönüyorsunuz bir oyun oynuyorsunuz o oyunda Cem Garipoğlu da bir aktör… Yani hala yaşıyor diyorsunuz. Aile üyeleri olarak bir nedamet yok, pişmanlık yok, Rahmet dileği yok… Üzerine cinayetin üzerinde tepinme iradesi var ve bu cinayete bir kutsiyet ve kıymet atfetme var."

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‘İNSANIN KANI DONMASI LAZIM’

Programa katılan hukukçu Gamze Pamuk da fotoğrafla ilgili dikkat çeken yorumlarda bulunarak “Böyle bir olaydan sonra insanın kanı donması lazım yani şöyle hukukçu olarak değil vicdani olarak insani olarak söylemeye çalışıyorum o kanepenin üzerinde bir kızcağız katledilmiş normalde gördüğünüzde bile travma yaşamanız lazım. Aile bir de bunu temizleyip yıkatıp evine alabiliyor ve bunun üzerine bir fotoğraf verebiliyor. Çok makul şeyler değil!” dedi.

‘RAPOR DOĞRULASA BİLE ARTIK ŞÜPHE KALACAK’

Pamuk sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Evet bugün fethi kabir yapıldı oradan gelecek raporda ‘evet o kişi Cem Garipoğlu’dur’ diye bir rapor gelse dahi milletin buna inanacağı konusunda benim tam bir kanaatim yok. Çünkü insanların zihninde çok fazla soru işareti var. Burada resmi bir rapor gelmesi ya da uzmanların bu konuda görüş bildirmesi artık yeterli kalmıyor. Çünkü süreçle ilgili kamera kayıtları kırıktır diye bir rapor geliyor bir bakıyorlar Aslında gizlenen bazı şeyler var. Maalesef Türkiye'de yargıya olan güven o kadar yerle yeksan edildi ki resmi raporlar bile gelse resmi kurumlardan kamuoyunda çok da karşılığı olacağını düşünmüyorum. Benim kanaatim bu yönde. “Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Münevver Karabulut Cem Garipoğlu Rezan Epözdemir kanepe
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