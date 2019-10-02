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CEMAL KAŞIKÇI, ÖLDÜRÜLMESİNİN BİRİNCİ YILINDA ANILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 16:29 | Son Güncelleme

SUUDİ Gazeteci Cemal Kaşıkçı, Levent’te bulunan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesinin birinci yılında konsolosluk binasının bulunduğu sokakta anıldı.  Türk-Arap Medya Derneği ve Sınır tanımayan Gazeteciler Derneği’nin düzenlediği anma töreninin yapılacağı alanda geniş güvenlik önlemleri alındı.

Beyza Nur GÜLER- Harun UYANIK-Can EROK- Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA) SUUDİ Gazeteci Cemal Kaşıkçı, Levent’te bulunan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesinin birinci yılında konsolosluk binasının bulunduğu sokakta anıldı.

Türk-Arap Medya Derneği ve Sınır tanımayan Gazeteciler Derneği’nin düzenlediği anma töreninin yapılacağı alanda geniş güvenlik önlemleri alındı. Tören, Kaşıkçı’nın konsolosluğa giriş saati olan 13.14’te video gösterimiyle başladı.

Törende Türk-Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, Kaşıkçı’nın öldürülmesi olayını soruşturan Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel raportörü Agnes Callamard, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, Mısır-Amerikan insan hakları savunucusu Mohamed Soltan, Sınır Tanımayan Gazeteciler Derneği Başkanı Erol Önderoğlu, Gazeteci Andrew Gardner, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nin kurucu ortağı ve İcra Kurulu Başkanı Nihad Awad, Yemenli aktivist Tawakel Karman, Mısırlı Siyasetçi Ayman Abd El Aziz Nour, ve Bağımsız El-Şark Formunun yöneticisi Wadah Khanfar konuşmalar yaptı.

Yazar ve İnsan hakları aktivisti İyad el-Baghdadi’nin konuşması ise tören alanındaki ekranda yayınlandı. Amazon.com’un kurucusu ve Washington Post’un sahibi Jeff Bezos ile Washington Post yayıncısı Fred Ryan da konuşma yapan isimler arasında yer aldı.

Konuşmaların ardından Cengiz, konuşmacılar ile birlikte anıt taşının bulunduğu alana giderek, üzerinde Cemal Kaşıkçı'nın adının, doğum ve ölüm tarihinin yazdığı anıtın örtüsünü kaldırdı ve konuşmacılar ile birlikte anıtın başında dua edildi.

Törenin başında konuşma yapan Turan Kışlakçı, "Bu halim ve selim insanı iki kez şehit ettiler. Önce onu öldürdüklerinde şehit oldu, ikinci olarak da barbar, alçak katliam ile ilgili kanıtları tahrif ettiklerinde. Fakat şunu unuttular; Bu çocuksu kalbe sahip adam, ölmeyecek ve insanlığın ebedi muhayyilesinde yaşayacaktır” ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü

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-Anma töreninden detaylar

-Konuşmacılardan detaylar

-Anıt taşı açılış görüntüleri

-Anıt taşı görüntüleri

-Bezos ve Cengiz’in sarılması

-Genel ve detay

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