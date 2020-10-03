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Cemal Metin Avcı'nın kardeşinin ifadesi ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 12:49 | Son Güncelleme

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürüp, cesedini varil içine koyup yaktıktan sonra üzerine beton döken Cemal Metin Avcı'nın 'delil karartma' suçundan tutuklanan kardeşi Mertcan Avcı, ifadesinde, "Ağabeyime ne yaktığını sordum. 'Dükkanda kalan ve bozulan kokoreçleri yakıyorum' yanıtını verdi" dedi.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşinin ifadesi ortaya çıktı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında gözaltına alınan genç kızın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilirken Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. İl Jandarma ve Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 3 aylık titiz bir çalışmanın ardından yeni bir bulguya ulaştı. HTS kayıtlarından, tutuklu zanlı Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinin de ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede, tutuklandı.

'BOZULAN KOKOREÇLERİ YAKTIĞINI SÖYLEDİ'

'Delil karartmak' suçlamasıyla tutuklanan Mertcan Avcı'nın ifadesi ortaya çıktı. Avcı'nın ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

"Ağabeyim, olay akşamı beni WhatsApp üzerinden aradı. Karabağlar'da bulunan bağ evine gelmemi istedi. Ağabeyimin konuşmasında bir heyecan ve bir gariplik yoktu, daha doğrusu hatırlamıyorum. Ağabeyimin beni çağırması üzerine elektrikli bisikletime binerek bağ evinin yoluna koyuldum. Bağ evine gittiğimde ağabeyim, bahçede bir şeyler yakıyordu. Alevler normal boyuttaydı. Varilin etrafında benzin bidonu görmedim fakat odun parçaları vardı. Hatta alevler bayağı yükselmiş, varilin üzerindeki yaprakları yakmıştı. Ağabeyime ne yaktığını sordum. 'Ağabeyim de bana bardaki kokoreçlerin bozulduğunu ve bozulan kokoreçleri yaktığını söyledi. Tuhaf bir koku hissettim ancak rahatsız olmadım. Yanan alevlerin içerisine baktım, alevlerden dolayı bir şey göremedim. Ağabeyim, bağ evinden geldikten 15-20 dakika sonra 'Yengenle kavga ettim' diyerek, arabasına binerek bağ evinden ayrıldı. Ağabeyim gittikten sonra bağ evine girdim. Hiçbir gariplik yoktu. 1.5 saat yalnız kaldım. Depoda bulunan biraları düzenledim. Varile hiç dokunmadım. Varil yanmaya devam ediyordu, Ağabeyim tekrar 20.30 sıralarında bağ evine geldi, ben de bağ evinden ayrılarak, bara geçtim."

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AVUKAT EPÖZDEMİR: "DAVANIN PEŞİNDEYİZ"

Mertcan Avcı'nın suç delillerini gizleme, yok etme ve değiştirme suçundan tutuklandığını ifade eden Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, şüphelinin ifadesinin çelişkilerle dolu olduğunu savunarak, şunları ifade etti:

"Olay yerine gittiğinde varilden kötü bir koku geldiğini, ağabeyine bu kokuyu sorduğunu, ağabeyinin ise 'Dükkanda kalan ve bozulan kokoreçleri yakıyorum' yanıtını aldığını öne sürüyor. Tamamen ezberletilmiş, kurgulatılmış bir ifade ileri sürüyor. HTS kayıtlarında görüldüğü üzere ağabeyi kendisini olay yerine çağırdığında, niçin 1.5 saat beklemiş? Bozulan kokoreçler, bardan olay yeri olan bağ evine götürülüp orada mı yakılmış? Nasıl bu beyana itibar eder."

Avukat Epözdemir, "Cinayete iştirak ihtimali şüphesiz var. Çünkü olay saatinde ve olay yerinde. Maktulenin vücudu yandığı için cinayetin saatini ve ölüm sebebini tam olarak bilmiyoruz. Bunlar yargılama sırasında aydınlığa çıkacaktır. Kardeşi dışında başka faillerin de olduğunu düşünüyoruz. İlk günden itibaren bu davanın peşindeyiz, Pınar'ın ailesi ile birlikte davamızı, iddialarımızı ortaya çıkaracağız" dedi.

Kaynak: DHA


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