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  4. Cemevlerine peş peşe saldırılar infial yaratmıştı! İçişleri'nden açıklama geldi

Cemevlerine peş peşe saldırılar infial yaratmıştı! İçişleri'nden açıklama geldi

03.08.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da geçtiğimiz cumartesi günü 3 ayrı cemevine düzenlenen saldırılarla ilgili İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı'dan açıklama geldi. Görüntüleri sosyal medyada da yayıldıktan sonra infial yaratan ve 3 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili Çataklı, eylemin faillerinin yakalanmasıyla ilgili konuştu.

Cemevlerine peş peşe saldırılar infial yaratmıştı! İçişleri'nden açıklama geldi

Başkentte 3 ayrı cemevine düzenlenen saldırıların ardından 3 kişi gözaltına alınmıştı. Sosyal medyada büyük tepki çeken saldırı görüntülerinde cemevlerinden birinde her şeyden habersiz oturan vatandaşlara saldırganın birdenbire sandalye fırlattığı görülmüştü.

"KISKIVRAK YAKALANIP ADALETE TESLİM EDİLDİLER"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, konuyla ilgili değerlendirmesinde "Bu provokatif eylemin failleri, üzerinden 24 saat geçmeden kolluk birimlerimiz tarafından kıskıvrak yakalanıp, adalete teslim edilmiştir." ifadelerini kullandı.

"PLANLANDIĞI ANLAŞILIYOR"

Çataklı, olayın gerçekleşme süresinin oldukça kısa olduğuna değinerek "Buradan da bunun planlandığı anlaşılıyor. 3 kişi gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor. İrtibatları ile ilgili bazı örgüt bağlantıları da var" şeklinde konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cemevi
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