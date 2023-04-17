Cemevlerine saldırı düzenleyip, 'Kendimi mehdi sanıyordum' demişti! Ahmet Ozan Karaca'nın talebine mahkemeden ret

Ankara'da geçtiğimiz yıl Çankaya ve Mamak'ta bulunan cemevlerine saldırı düzenlenmişti. Ahmet Ozan Karaca isimli kişi, girdiği cemevlerinde içeridekilere saldırıp biri kesici aletle olmak üzere iki kişiyi yaralamıştı. Olay sonrası Karaca ve 2 kişi gözaltına alınmış ve Karaca tutuklanmıştı. Olayla ilgili yargılama devam ederken, Karaca bir önceki duruşmasında "O dönem kendimi mehdi zannediyordum. Cemevleri hakkında kötü şeyler söyleniyordu. Allah tarafından bana görev verildi ve saldırdım" demişti. Davayla ilgili görülen duruşmada Karaca, tahliyesini talep etti. Mahkeme talebi reddederek akıl sağlığı ile ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına hükmetti.

CEMEVLERİNE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Mamak'ta bulunan Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Sivas Divriği Gökçebel Derneği ile Ana Fatma Cemevi ve Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'ne 30 Temmuz 2022'de saldırı düzenlendi. Ahmet Ozan Karaca, girdiği cemevlerinde içeride oturanların üzerine sandalye fırlatıp, 1'i kesici aletle olmak üzere 2 kişiyi yaralayarak kaçtı. Polis, Ahmet Ozan Karaca ile onunla bağlantılı olduğu tespit edilen Baver G. ve Çağdaş Can B.'yi Eskişehir'de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Karaca tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TAHLİYESİNİ TALEP ETMİŞTİ

Soruşturma sonunda haklarında dava açılan sanıkların Ankara 63'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmazken, tutuklu sanık Ahmet Ozan Karaca, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Sanık Karaca'ya dosyada yer alan telefon numaralarıyla ilgili söz verildi. Karaca, "Bahsedilen telefonlardan biri ablamın kullandığı numaradır, diğer hat ise emlak işlerimi yürüttüğüm numaramdır. Eskişehir'e gelirken telefon hattı yanımda değildi. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Mahkeme, sanığın tahliye talebini reddederek, akıl sağlığı ile ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına hükmetti. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

"KENDİMİ MEHDİ SANIYORDUM"

Bir önceki duruşmada "Adımın Ahmet olması, yaşımın 24 olması gibi birçok şey mehdiyi işaret ediyordu. O dönem kendimi mehdi zannediyordum. Cemevleri hakkında kötü şeyler söyleniyordu. Allah tarafından bana görev verildi ve saldırdım. Ben tutuksuz yargılanmak istiyorum. Avukatlar bana istediklerini sorabilirler. 'Mehdi' kurgusu yaptığımı söylüyorlar. İnternetten araştırdığımda, hadis kitaplarından baktığımda ve 24 yaşında olduğum için adım da Ahmet olduğu için mehdi olduğuma inandım, kim olsa inanırdı. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bir gencim" demişti.

Kaynak: DHA

